MARVEL: ¿Escena post-créditos de “X-Men: Apocalypse” anunciaba un spin-off?

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) trabajando con la nueva adquisición de Disney-Marvel Studios, “20th Century Fox”. Nos trajo el recuerdo de segunda saga de películas de X-Men junto con Sophie Turner (Jean Grey) y una especial mención sobre una escena post créditos que daría inicio a un spin-off.

Spin-off de Marvel X-Men

Según informó Wipy, la historia de los mutante fue muy explorada por el antes 20th Century Fox, y que para bien o para mal, se dio hincapié a muchos héroes y villanos de Marvel Comics. Tristemente, tendremos que entender que la nueva era de X-Men viene con un reboot total o un reinicio casi cien por ciento nuevo.

El portal comentó sobre una escena post créditos en la película de “X-Men Apocalypse” del 2018, donde se pareció anunciar una serie derivada de Mr. Sinister, ya que ahí nos mostraron la existencia de la Corporación Essex; la cual es de su propiedad y donde lleva el nombre de Nathaniel Essex. Pero esto nunca sucedió.

¿Gambito o Cyclops de X-Men?

Se mencionó estos dos personajes, pues la probabilidad de ver una película en solitario era alta; tomando en cuenta su trabajo en centrar la historia en Jean Grey. Aunque “X-Men: Apocalypse” fue un fracaso en taquilla de cines, sí estaba ligado a un proyecto de varios años por Fox sobre un spin-off de Gambito.

Este X-Men iba a ser interpretado por el actor estadounidense Channing Tatum y en su filme se había planeado presentar al villano Mr. Sinister. Esta información fue confirmada por Simon Kinberg, un productor de varias películas del universo de los mutantes de Marvel Comics. ¿Te hubiese gustado ver a un nuevo Gambito?

“Habíamos hablado de hacer algo con él… ahora es parte del MCU”

El productor finalizó comentando que Disney se encuentra evaluando todas las películas en las que estaban trabajando en 20th Century Fox, o al menos las que estaban planeadas; pero señaló que sería difícil ver alguna de ellas con certeza y solo el tiempo dirá qué sucederá.

¿Película de Gambito por Marvel Studios?

La idea de una nueva película para Gambito no es descabellada, pero primero tendríamos que unificar el mundo de X-Men en el UCM de Marvel Studios; incluso hay varias teorías de cómo podrían debutar nuevamente en el cine.

Una de ellas sería con Benedict Cumberbatch en la escuela de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, donde la presencia de la “Bruja Escarlata” por la actriz Elizabeth Olsen, sería crucial para unir a X-Men. Aunque los orígenes de Wanda son distintos en el UCM, ya que ahí no es la hija del mutante Magneto.