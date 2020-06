MARVEL: “Avengers 5” tendría a estos dos villanos haciendo equipo

Casi tan pronto como Disney completó su adquisición de Fox, los fanáticos comenzaron a preguntarse cómo los X-Men y los 4 Fantásticos terminarán debutando en el Universo Cinematográfico de Marvel. Ya hemos visto estos personajes en reboots innumerables veces antes, pero introducirlos en un universo compartido que ha existido durante más de una década presenta un conjunto único de desafíos.

Si bien los respectivos equipos de superhéroes no regresarán a nuestras pantallas por un tiempo todavía, ya ha habido mucha especulación en torno a las historias de origen que Marvel prepara para ambos, así como el potencial de crossovers épicos que harán las primeras cuatro películas de los Vengadores se vean pequeñas en comparación.

Una idea que ya se ha planteado es la posibilidad de que tanto X-Men como los 4 Fantásticos aparecerán en la misma producción, y ahora hemos escuchado que algo así puede suceder, ya que Marvel planea hacer que dos de los más icónicos villanos en la historia del cómic se unan durante la Fase Cinco en un esfuerzo por borrar a la humanidad de la faz del planeta.

Los villanos elegidos para Avengers 5

De acuerdo al sitio We Got This Covered, el mismo que informó que She-Hulk y la Ms. Marvel, serán algunas de las principales series de Marvel en Disney Plus antes de que se anunciara oficialmente, y que Ahsoka hará un cameo en la temporada 2 de The Mandalorian, el estudio planea que el Doctor Doom y Magneto trabajen juntos en un esquema nefasto que al parecer, tendrá éxito.

Magneto y Dr. Doom volverán a cines en el Universo Cinematográfico de Marvel

Aunque todavía no tenemos demasiados detalles, hemos oído que el dúo planeará matar a todos los humanos normales, dejando solo mutantes y aquellos con poderes vivos en un esfuerzo por evolucionar la especie.

Te puede interesar: MARVEL: ¿Deadpool reemplazará los cameos de Stan Lee?

No está claro exactamente cuándo sucederá esto, pero ciertamente se alinea con informes de que Marvel está en las primeras etapas de desarrollo de una adaptación de los cómics de House of M, y parece hecho a medida para un evento cruzado de gran tamaño que podría involucrar a los Vengadores, X-Men y los Cuatro Fantásticos como jugadores principales.