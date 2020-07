MANGA de Haikyuu llega al clímax de su arco final

La famosa revista Weekly Shonen Jump donde se publica la serie de manga titulada Haikyuu!! creada por Haruichi Furudate, reveló en su número 31, que esta obra dará inicio al clímax de su arco final durante las próximas semanas. Además, se confirmó que las ediciones 32 y 33 tendrán capítulos largos. ¡No queremos decir adiós!

Haikyuu dará inicio a su arco final

Varios portales de información como Comicbook, han mencionado que todo este asunto relacionado con el también anime Haikyuu!! son solo rumores, pero lo cierto es que los capítulos 401 y 402 tendrán varias páginas a color; al igual que una portada en la revista Weekly Shonen Jump. ¿Entonces será cierto que se acerca a su final?

Lo interesante y a la vez alarmante para los fans del manga, es que títulos como “The Promised Neverland” y “Kimetsu no Yaiba” tuvieron la misma atención con páginas a color en la revista; pues a julio de 2020 ambas se encuentran finalizadas de forma oficial. ¿Pasará lo mismo con Haikyuu? La respuesta es sí, solo que no sabemos cuándo sucederá.

Haikyuu!! en la portada de la revista Weekly Shonen Jump

¿Manga de Haikyuu terminará en julio?

Tomando en cuenta que el manga de voleibol inició su arco final el pasado 28 de octubre de 2019, solo nos queda esperar más noticias para confirmar alguna fecha especial para su término total. Por otra parte, esta obra llegó para revolucionar la temática de deportes en el manga; Kuroko no Basket y The Prince of Tennis son algunos otros títulos igualmente famosos.

Haikyuu!! también tiene una adaptación al anime por Production IG y su primera temporada estrenó en abril de 2014. La temporada 2 repitió el éxito en octubre de 2015 y una tercera temporada llegó en abril de 2016. Pasó un tiempo y finalmente se dio continuación con una temporada 4 en enero del 2020; los fan esperan pronto una quinta parte. ¿Crees que esta llegue antes de que termine el año?