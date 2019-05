¡MAMACITA! Margot Robbie mostró las TECLAS en las playas de Cannes (FOTOS)

Margot Robbie se presentó recientemente en el Festival de Cannes 2019, en compañía de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Quentin Tarantino para la revelación de “Once Upon A Time In Hollywood / Érase una vez en hollywood”.

Hay que recordar que la actriz australiana también ha incursionado en la producción de filmes, por ello creó en 2014 su propia compañía, “LuckyChap Entertainment”, en la que narra historias de mujeres y propicia la participación de escritoras y directoras en los proyectos.

El Festival de Cine de Cannes ha concluido el día de ayer, pero antes de eso, la bella Margot Robbie se ha tomado un tiempo para darse un baño en las aguas francesas de Cannes.

TE PUEDE INTERESAR: Famoso conductor regresa a TV Azteca por lo mal que lo trataron en Televisa

Margot Robbie en Cannes.

Además de su belleza envuelta en un traje de baño blanco de una sola pieza, lo que más sorprendió a la prensa de todo el mundo es que Margot Robbie, dejó ver sus pezones marcados, quizás por la temperatura del lugar.

Margot Robbie en Cannes.

Algunos paparazzis pudieron captar el momento y el exquisito detalle que a más de uno ha dejado sorprendido, debido a que la actriz es una de las bellezas destacadas de Hollywood.

Margot Robbie en Cannes.

Cabe destacar que Margot Robbie es la nueva embajadora de la división de fragancias de Chanel, luego de que la firma parisina la eligiera para encarnar el espíritu de la maison, por lo que ahora se situará frente a los reflectores del mundo.

Margot Robbie en Cannes.