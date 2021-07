Lyn May se convirtió en tema de conversación en las redes sociales al anunciarse su participación en ‘¡Quiero cantar!’, el nuevo reality show de Venga La Alegría. La polémica vedette hizo su debut en el escenario interpretando ‘¿Qué le pasa a Lupita?’, el popular tema de Mi Banda El Mexicano.

Con la sinceridad que le caracteriza, la estrella que en diciembre próximo cumple 69 años de edad dejó en claro que a ella no le importan las críticas que pueda recibir ni que su estancia en el show sea breve, pues solo desea divertirse. Asimismo, aseguró que busca sorprender a los jueces con su talento.

¿Cuáles fueron las críticas de Lyn May?

Una vez terminada su presentación en el nuevo reality show de Venga La Alegría, Lyn May se presentó ante el jurado para recibir sus primeras críticas. Inició Mario Lafontain, quien expresó su respeto por la actriz de cine de ficheras, pero le pidió que para la próxima interprete una canción que vaya más acorde a su tono vocal.

Posteriormente, Daisha le pidió que le gustaría escuchar una balada en su voz: “Señora Lyn May, es una institución en el vedetismo… Me gustaría escucharle una balada”. Finalmente llegó el turno de Horacio Villalobos, quien también la llenó de halagos: “Me gustaría verte cantar porque tú cantabas, quiero que cantes porque aquí se llama Quiero Cantar”.

En lo que respecta a sus calificaciones, estas fueron 7-5-5. Ante dichos resultados, la vedette reiteró que ella solo vino a divertirse y que no había dado todo su esfuerzo en el escenario: “No me importan las calificaciones, ¿para qué chingados quiero calificaciones? Me valen madre, yo me vine a divertir”.

¿De que trata ‘¡Quiero Cantar!’?

El nuevo show de Venga La Alegría ha tenido un buen recibimiento por el público.

‘¡Quiero Cantar!’ es un programa de concursos que se transmite de lunes a viernes por la señal Azteca Uno durante la emisión del programa Venga La Alegría. De acuerdo a información proporcionada por TV Azteca, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el show comenzó sus transmisiones el 15 de julio y tendrá más de 150 retos musicales.

Fotografías: Redes Sociales