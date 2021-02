Lyn May se niega a salir en televisión por esta razón

La ex vedette Lyn May ofreció una entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’ de Maxine Woodside, ahí reveló que ya no tiene deseos de volver al mundo de la televisión a causa de las duras críticas y burlas que ha recibido en redes sociales por el aspecto físico de su rostro.

Más sincera que nunca, Lyn May confesó que las burlas han afectado su estado de ánimo, e incluso aseguró que ha hecho todo lo posible para revertir los estragos que un mal tratamiento estético le causó en el rostro, pero que a pesar de ello, la gente no ha dejado de atacarla en redes sociales.

“Ya no quiero salir en la tele porque me critican mucho, porque soy muy fea, por las cirugías plásticas… Luego en las redes sociales me tiran horrible, que parezco monstruo, sí soy un monstruo, pero todo lo he hecho por el público, para estar bonita para el público���, reveló la ex vedette, por lo que Maxine Woodside y Ana María Alvarado trataron de animarla.

Lyn May añadió: “Me han quitado todas las bolas que tenía, me dejó muy guapa, perfecta; pero ya no quiero salir en televisión”. Las declaraciones de la ex vedette causaron gran revuelo en las redes sociales, en donde varios cibernautas le pidieron disculpas por las duras críticas que ha recibido sobre su físico en el pasado.

Lyn May ha pensado en el suicidio

Lyn May asegura que por un tiempo llegó a pensar en el suicidio.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Lyn May admite que su apariencia física ha afectado su autoestima, pues durante una entrevista al programa ‘De Primera Mano’ reveló que en algún momento de su vida pensó en quitarse la vida al ver los estragos que su rostro sufría por el pésimo tratamiento estético que se aplicó hace más de 20 años.

“Sigo arrepentida, hubo un momento en que me quise matar por cómo me veían, pero ahorita ya estoy tratando de ser feliz. Ya me acepté como soy”, reveló Lyn May, quien actualmente se encuentra viviendo junto a su madre en su lujosa casa del puerto de Acapulco, Guerrero.

¿Consideras que Lyn May ha sufrido mucho ciberbullying?

Fotografias: Instagram