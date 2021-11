Lyn May se lanza contra Beyoncé y asegura que es más guapa y bonita

La famosa Lyn May causó sensación en las redes sociales luego de que asegurara que Beyoncé y Lady Gaga no son tan bonitas como ella, ¡esto fue lo que dijo!

¿Qué dijo Lyn May sobre Lady Gaga y Beyoncé?

Nueva imagen de Lyn May. Foto: Instagram lyn_may_

La famosa vedette dijo realizó un en vivo con preguntas y respuesta, en las que invitó a sus seguidores a responder el siguiente cuestionamiento:

"¿A qué famosa piensan que me parezco más: Nicky Minaj, Danna Paola, Belinda, Beyoncé o Thalía?"

Ante esto, uno de sus fans dijo que se parecía a Lady Di, algo que la famosa respondió con lo siguiente:

"Ay, muchas gracias, corazones, ¿qué quisiera yo?"

Tras esto, otro más dijo que la también cantante se parece también a “Beyonce”, y aunque esa segunda famosa es considerada como una las damas más hermosas del planeta, Lyn no dudó en responder:

"...pero yo estoy más guapa, mírenme, yo estoy más bonita.”

Lyn le responde a J Balvin que ella no es una perra

La actriz no dudó en responder a J Balvin sobre el polémico video que realizó de su tema “Perra”, el cual fue vetado de YouTube por ser misógino y racista, por ello, Lyn le dijo en un video al cantante que ella no es su perra sino una loba y que está dispuesta a todo para defender a las mujeres, y es que May recientemente lanzó una canción titulada “Loba” donde arremete contra quienes dañan a las féminas.

