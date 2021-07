Lyn May, es conocida por ser una vedette bastante polémica al haber mantenido relaciones amorosas con personajes que van desde la política hasta el medio artístico, y recientemente dio íntimos detalles de cómo fue haber mantenido una relación con Tin Tan.

“Estaba yo muy joven, pero él no fue malo, me enseñó mucho porque él me enseñó de la vida, porque él era un bohemio, era un gran artista, un maestro de la comedia, recordó la famosa bailarina de 68 años.

De entre todos sus romances, quizás Tin Tan es uno de los que más genera controversia, ya que reveló cómo era el comediante en la cama. “Era un poquito brusco para hacer el sexo, pero el único defecto que yo le veía, era un señorón, dijo Lyn May para el medio Suelta la Sopa.

¿Cuál es el nombre real de Lyn May?

Lyn May revela sus encuentros íntimos con Tin Tan: "Era como un tigre".

El nombre real de la vedette es Liliana Mendiola Mayanes, aunque es mejor conocida como Lyn May, y confesó entre risas sobre su relación con Germán Valdés, Tin Tan: “Me dejaba toda moreteada y era como un tigre”. Además, reconoció: “Ya cuando llega el orgasmo, pues ya se te olvida, pero al rato te ves y dices ‘Órale’, pero era muy buen amante”.

Además, habló de la relación que tuvo con el ex presidente José López Portillo. “Le gustaban mucho las vedettes, pero yo fui la primera”, dijo la bailarina haciendo referencia a que el político también se relacionó con la vedette Sasha Montenegro.

¿La esposa de López Portillo le pegó a Lyn May?

“Pero me pegaron, ahí me pegó la esposa”, señaló la también cantante, ya que la primera dama la golpeó cuando supo la noticia de que andaba con su marido. “Ya no tengo la culpa de que él me empezara a mandar regalos, cosas, flores y además iba por mí”, confesó.

No obstante, esta no es la única vez que Lyn May, nacida en Acapulco, Guerrero, pero tiene ascendencia china, habla de sus encuentros con famosos y cuenta íntimos detalles sobre sus relaciones con ellos.

