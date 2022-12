Lyn May revela su secreto para tener un cuerpo de infarto a los 70 años

La vedette Lyn May, luce espectacular figura a sus 70 años de edad, pues conserva tremendo cuerpo, lleno de curvas, que fácilmente provocan infartos, sobre ello la bailarina asegura no tener ningún secreto para mantenerse, así de bien.

No obstante, detalló que su estilo de vida influye mucho, pues gracias a sus estrictas rutinas de ejercicios y sus dietas especiales, es que se mantiene joven y bella.

Al ser una de las preguntas más frecuentes, Lyn aprovechó para confesar algunos trucos a La Verdad Noticias, para ponerlos en práctica y seguir su ejemplo, a fin de conservar un cuerpo de tentación sin importar la edad que tengamos.

Cuerpo de infarto

Lyn May revela su secreto para tener un cuerpo de impacto

La también modelo, resaltó que sigue teniendo un cuerpo de infarto, gracias a su esfuerzo, pues asegura que su único secreto, es tener disciplina, pues todos los días procura asistir a clases de baile, desde muy temprana hora, mientras que los sábados se la pasa en el gimnasio, pues puede pasar hasta tres horas ejercitando su candente cuerpo.

Con respecto, a su alimentación, precisó que lleva una dieta rigurosa, no obstante come de todo un poco, menos carne roja porque nunca le ha gustado, de ahí en fuera no hay receta mágica o cirugía que la mantenga con una silueta tan bonita.

Te puede interesar: ¿Lyn May tuvo un romance secreto con un actor del Cine de Oro? Esto reveló

Cambio de look

Lyn es una de las estrellas que más polémica ha levantado en lo que va del 2022, pues no solo ha protagonizado peleas, sino que también ha llamado la atención al dejarse llevar por las tendencias de las redes sociales y darle un nuevo aire a su persona, cambiando de look a cada momento, por lo que esta vez acaparó las miradas al mostrarse con cabello largo y rubio, maquillaje oscuro y un vestido azul entallado. La fotografía dividió opiniones, pues como era de esperarse los fanáticos de las redes sociales, comentaros que ya está un “poco grande”, para mostrarse de esa forma, asimismo muchos aplaudieron el cambio tan radical.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram