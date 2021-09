Lyn May revela que uno de sus gemelos se llamará como Gustavo Adolfo Infante

Lyn May sigue causando controversia en las redes sociales y ahora dejó sorprendido a más de uno con las declaraciones que dio durante un reciente encuentro con la prensa. De acuerdo a la ex vedette, ella si está embarazada e incluso aseguró que espera gemelos.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención a más de uno es que reveló que uno de ellos es varón y que se llamará Gustavo Adolfo, en honor a Gustavo Adolfo Infante, el polémico periodista y titular de ‘De Primera Mano’, programa que se transmite por la cadena Imagen Entretenimiento.

El periodista le pidió a la vedette ser "el padrino" de sus gemelos.

“El niño se va a llamar Gustavo Adolfo Infante, él es el padrino”, reveló entre risas la artista, cuyo nombre real es Liliana Mendiola Mayanes, quien recientemente recibió un 10 por su presentación de ‘¡Quiero Cantar!’, el reality show que se transmite en Venga La Alegría desde hace ya varios meses.

Su embarazo es real

De igual modo, la vedette de 68 años de edad habló de aquellos rumores que ponen en duda su embarazo y aseguró que ella no está fingiendo su embarazo ni habla de ello para darse publicidad. Finalmente, dejó en claro que no le importan en lo absoluto todas las críticas que recibe.

“No es broma, no es broma. A mí me valen las criticas, ya lo saben ustedes entonces por qué me preguntan de eso sí saben que eso me vale madr*s... Yo esto lo hago por ustedes, porque los quiero mucho', finalizó ante las cámaras de televisión.

¿Qué le pasó a la cara de Lyn May?

La vedette ha sido blanco de duras críticas y burlas a causa de su rostro.

Para desgracia de ella, la vedette Lyn May es conocida en el medio del espectáculo por tener un rostro deformado. De acuerdo a información que circula en redes sociales, misma que La Verdad Noticias trae para ti, una persona le inyectó aceite de bebé en los pómulos y aunque hizo todo lo posible por salvar su cara, se sabe que no lo logró.

Fotografías: Redes Sociales