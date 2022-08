Lyn May revela que sus escenas de intimidad con Andrés García no eran actuadas

La polémica vedette Lyn May vuelve a hacer de las suyar con otra impactante revelación sobre su época como actriz de películas mexicanas de picardía o las que se denominarion “historias de ficheras”. Ella afirma que su actuación junto al galán Andrés García fue más allá de una simple interpretación.

La vedette detalló en el programa de espectáculos “La Mesa Caliente” que las escenas en las que ambos debían tener intimidad no fueron actuadas, sino que fueron ¡reales! También aclaró que esto ocurrió porque los mismos directores les solicitaron todo el realismo posible al filmar a los actores en esos momentos.

"Cuando vas a hacer una escena de sex%&$#, pues lo tienes que hacer, no puedes estar a medias, porque el director te dice: 'Yo quiero la escena como es".

Lyn May asegura que disfrutó a Andrés García

Así lucían Andrés García y Lyn May de jovénes.

Asimismo, Lyn May reveló que no es verdad cuando algunas actrices comentan que por estár frente a las cámaras muchas veces no sienten nada al filmar estás escenas de intimidad. Ella afirma que sí: "Es que hay unas actrices que dicen: 'Ay, no se siente nada' y que la freg*, se siente todo".

También confesó que la pasaba muy bien junto a Andrés García y aprovechaba la oportunidad de estar cerca del de una forma muy íntima. Aunque siempre hubo un respeto mutuo al momento de trabajar, nunca perdieron el profesionalismo.

"Si tienes un Andrés García ahí, que lo tienes encima, pues oye, aprovéchalo" agregó Lyn May.

También, como te contamos en La Verdad Noticias la vedette no perdió la oportunidad para afirmar que igual fueron reales sus escenas íntimas en su más reciente película con Julián Gil.

¿Cuál es la edad de Lyn May?

Lyn May así ha cambiado con el paso del tiempo.

La famosa vedette Lyn May ahora tiene 69 años y nació el 12 de diciembre de 1952 y aunque tiene ascendencia china en realidad nació en la ciudad de Acapulco del estado de Guerrero.

