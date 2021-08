Lyn May recibe un 10 por su presentación de ‘¡Quiero Cantar!’ de VLA

La ex vedette Lyn May se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por sus polémicas declaraciones, sino por su reciente participación en ‘¡Quiero cantar!’, el nuevo reality show de Venga La Alegría. En esta ocasión, la también ex actriz del cine de ficheras interpretó el tema ‘La Malagueña’.

Para sorpresa de muchos, Liliana Mendiola Mayanes, nombre real de la famosa, hizo una espectacular presentación de la composición de Elpidio Ramírez y Pedro Galindo. Pese a no tener una buena voz, los cibernautas destacaron el sentimiento con el que interpretó la canción, además de demostrar tener un excelente cuerpo a sus 68 años de edad.

Luciendo un entallado traje negro con flecos brillantes en las mangas y piernas, además de una peluca rubia corta y ondulada, la estrella de TV se presentó en un escenario inspirado en las cantidas mexicanas. Tras culminar su actuación, los jueces de ‘¡Quiero Cantar!’ le dieron un 10 de calificación. Mientras tanto, en redes sociales hubo quienes aplaudieron su valentía.

Rumores de un embarazo

El embarazo de la vedette causó gran controversia en las redes sociales.

La Verdad Noticias te dio a conocer hace unos días que la ex vedette confirmaba en Instagram que tiene 3 meses de embarazo, lo cual causó gran furor en las redes sociales, pues aseguraban que mentía y que ella ya no buscaba la manera de llamar la atención.

Sin embargo, la vedette confesó al periódico Reforma que dicho anuncio lo había hecho para distraer a la gente de todas las malas noticias que ocurre en el mundo: “Hay que reírse de algo, hay que sacar algo, que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos… Hay que sacar cosas que distraigan a la gente”.

¿Cuántas cirugías se ha hecho Lyn May?

La ex actriz del cine de ficheras ha sufrido crueles burlas por su apariencia.

Lyn May reconoció haberse sometido a unas 50 cirugías en el rostro. De acuerdo a información que circula en Internet, su transformación física comenzó hace 20 años cuando una mujer le inyectó aceite de bebé en la cara, diciéndole que era colágeno. Esto provocó que su rostro comenzará a deformarse, lo cual la llevó al bordo del suicidio.

¿Te gustó la presentación de Lyn May en '¡Quiero Cantar!'? Si 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> No 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales