Lyn May realiza el sexy reto de Anitta y recibe duras críticas

La vedette sorprendió a más de uno con sus sensuales movimientos al ritmo de 'Envolver'.

Lyn May sigue dando de que hablar en las redes sociales, pues ahora fue captada realizando el Envolver Challenge, el sexy reto de baile que la cantante brasileña Anitta viralizó en TikTok. Tristemente, terminó siendo blanco de duras críticas y crueles burlas.

Durante una plática con la prensa, la vedette de origen mexicana y de ascendencia china, quien en ese momento lucía un ceñido vestido morado con estampados de flores, dejó a todos con la boca abierta al presumir sus sensuales movimientos frente a la cámara.

Lyn May es blanco de críticas por realizar el popular baile de Anitta en TikTok ���� pic.twitter.com/vhhsJnDmXW — iamluiscisneros (@iamluiscisneros) April 9, 2022

Tal y como se esperaba, el videoclip que muestra a la polémica estrella del cine de oro mexicano realizando el sexy reto de Anitta que ha vuelto loco a todo TikTok no pasó desapercibido para los cibernautas, pues la publicación original compartida por el influencer Daniel Medina superó las 39.3 mil reproducciones en menos de 24 horas.

La destrozan en redes sociales

Más de un cibernauta ha lanzado duras críticas en contra de la vedette a través de las redes sociales.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuela, ya que los haters aprovecharon la ocasión para realizar duras críticas y crueles burlas en su contra. Incluso, hubo quien aseguró que ya no busca la manera de llamar la atención, pues anteriormente acusó a Anitta de plagio y ahora se atreve a realizar su baile.

“A esa edad ya no solda el hueso, cuídese”, “Para el pir*jeo no hay edad, verdaderamente”, “Hasta acá escuchó cómo rechina”, “Aguas con la ciática”, “No mam*, ya es una señora para hacer ese baile, no se humille”, “Lo que tienen que hacer algunos para no morir en el olvido” y “Viral pero sin dignidad, que horror” son algunas críticas que se leen en Internet.

¿Que le sucedió en el rostro a Lyn May?

La vedette ha sido blanco constantes de duras críticas y crueles burlas a causa de su rostro.

Tal y como mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Lyn May terminó con el rostro deformado debido a que quiso inyectarse colágeno en los pómulos pero en su lugar recibió una dosis de aceite comestible. Ante dicha situación, ella cayó en una fuerte depresión e incluso estuvo al borde del suicidio; hoy ha logrado lidiar con este problema.

Fotografías: Redes Sociales