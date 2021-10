La Verdad Noticias te dio a conocer con anterioridad que J Balvin estaba siendo duramente criticado en redes sociales por la letra y el video musical de la canción ‘Perra’. Ahora, es Lyn May quien se suma a la extensa lista de reclamos y arremete contra el reggaetonero diciéndole “yo no soy tu perra”.

A través de su cuenta de Instagram, la vedette de 68 años de edad anunció la llegada del video musical de ‘La Loba’, una nueva canción que ha grabado en compañía de OG El Movimiento y René Ortiz que servirá como respuesta a la polémica canción del colombiano.

'La Loba' contará con la colaboración de OG El Movimiento y René Ortiz.

“Yo no soy tu perra, soy una loba cabr*n… Arriba las mujeres, yo las voy a defender”, se le oye decir en uno de los recientes videos que compartió en su cuenta de Instagram. En otra publicación anuncia que le dedica la canción a las mujeres: “Esperen pronto mi tema musical titulado #laloba, contestándole a este cabr*n @jbalvin y arriba las mujeres”.

Como era de esperarse, el anuncio no pasó desapercibido para los cibernautas y pese a que tuvo varios comentarios de apoyo, no se puede negar que fueron más las críticas que recibió, en las cuales aseguran que Lyn May ya no está en edad para hacer ese tipo de “ridiculeces” y que solo está buscando la manera de llamar la atención.

‘Perra’, la canción más polémica de J Balvin

La nueva canción de J Balvin indignó a miles de personas, quienes lanzaron duras críticas en su contra a través de las redes sociales.

A mediados de octubre te informamos que J Balvin era criticado en redes sociales por el video musical de la canción ‘Perra’ que publicó en YouTube debido a que en él aparecían mujeres caracterizadas de dicho animal y con cadenas en el cuello. La polémica creció cuando la vicepresidenta de Colombia acusó al reggaetonero de ser machista y misógino.

Tras darse a conocer que el video fue eliminado de la plataforma de YouTube y luego de que su madre también lo criticara, el intérprete de ‘Blanco’ recurrió a su cuenta de Instagram para pedir disculpas a todos aquellos que llegaron a sentirse ofendidos con esta canción.

“Quiero pedirle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres y a la comunidad negra… Madre también disculpa. La vida sigue siendo mejor cada día”, declaró J Balvin.

¿Qué le pasó a Lyn May en la cara?

No se puede negar que Lyn May tenía un hermoso rostro en su juventud.

Algo que caracteriza a Lyn May es el aspecto de su rostro. De acuerdo a información que circula en Internet, fue hace dos décadas cuando la vedette fue inyectada en los pómulos con aceite comestible en lugar de colágeno. Ella asegura que estuvo al borde del suicidio después de que dicho procedimiento estético deformó su cara.

