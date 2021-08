Previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer que Lyn May anunció a través de sus redes sociales que está embarazada y que tiene tres meses, pero sus recientes declaraciones pusieron en duda las afirmaciones de la conocida vedette, pues dijo que aún está esperando los resultados de los análisis que se practicó para despejar las dudas.

De acuerdo con una entrevista que enseñaron los conductores de ‘Chisme No Like’, ellos cuestionaron a la bailarina sobre cómo había sido concebido el bebé y ella detalló que fue de manera natural.

A inicios de este año se dio a conocer porque Lyn se niega a salir en televisión porque ya no tiene deseos de aparecer en la pantalla pero ahora sus fans señalan que su regreso a la farándula fue precisamente la próxima llegada del bebé.

Su embarazo quedó en duda por no tener pruebas

La también actriz puso en duda su embarazo pues dijo que aún no le entregan los resultados a los que se sometió para confirmar su estado, por lo que entonces no hay una prueba contundente.

Ella afirma que no necesita los estudios para saber lo que pasa con su cuerpo, pues siente muchos antojos, un síntoma “claro” de la espera de su hijo o hija.

“Tengo que hacerme estudios y todavía no me los entregaron, me los dan el jueves. Todavía no siento nada, siento antojos como de estar comiendo. Todavía no están los estudios”.