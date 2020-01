Lyn May pondría su salud en peligro si se somete a nuevas cirugías estéticas

Parece ser que este no ha sido un buen inicio de año para la vedette Lyn May pues se ha dado a conocer que no podrá cumplir sus propósitos del 2020, los cuales eran someterse a nuevas cirugías estéticas y así lucir una nueva figura en esta nueva década entrante.

Lyn May, quien es una reconocida vedette y actriz de cine mexicana con ascendencia china, cobró popularidad recientemente tras anunciar que se casaba con el cantante Markos D'1 y la cual fue duramente criticada por la enorme diferencia de edad que hay entre ambos artistas.

A pesar de las críticas, Lyn May ha asegurado que se encuentra muy feliz en esta nueva etapa de su vida y mencionó que quería celebrarlos con una nueva cirugía estética, la cual le serviría para cambiar sus prótesis de seno, que en el pasado año cumplieron 10 años.

Por cuestiones de salud, Lyn May no podrá someterse a nuevas cirugías estéticas

Fue la revista TVNotas quien se encargó de difundir la noticia donde el médico tratante aseguraba que Lyn May no podría visitar de nueva cuenta el quirófano debido a que la actual condición de piel de la cantante de 68 años de edad no se encontraban aptas para una nueva cirugía.

Esta fue una mala noticia para Lyn May pues ella aseguraba que quería vivir el 2020 con una nueva imagen pero por cuestiones de salud ya no será posible y si en dado caso ella quisiera someterse a una nueva cirugía, solo podría retirarse los implantes de senos que se colocó hace 10 años y que es necesario removerlos para evitar complicaciones.

El médico aseguró a TVNotas que Lyn May se encuentra en un estado de salud estable por lo que no debe de existir alguna preocupación y sólo si la vedette decidiera visitar el quirófano por fines estéticos, es cuando podrían existir graves riesgos para su salud pues su piel no esta apta para resistir cualquier modificación de aumento que ella quisiera realizarse.

