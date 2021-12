Lyn May "perrea" en el antro y es tachada de ridícula

No hay día que Lyn May sea tema de conversación en las redes sociales y hoy no es la excepción ya que la controversial vedette se robó las miradas del público al compartir un nuevo video en su cuenta de Instagram, en el cual aparece “perreando” en un antro de la CDMX al ritmo de ‘La Loba’, su nueva canción.

En la grabación podemos observar a la también actriz del cine de ficheras realizar sensuales movimientos sobre el escenario. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que llevaba puesto un jumpsuit de color naranja adornado con lentejuelas que dejaba al descubierto su ropa interior.

Pese a que puso el ambiente con su canción, es posible ver que estaba haciendo playback, ya que en algunos momentos era posible ver que la pista destacaba por sobre su voz y que no lograba coordinar los movimientos de su boca. Aún así, recibió cientos de aplausos por parte de los asistentes, quienes la felicitaron por la energía que posee a sus 68 años.

Recibe crueles críticas en Instagram

Los cibernautas han lanzado duras críticas en su contra.

Aunque en el evento fue ovacionada por los presentes, el resultado no fue el mismo en redes sociales, ya que algunos cibernautas lanzaron duras críticas en su contra, pues aseguran que ella está haciendo el ridículo y que ya no busca la manera de llamar la atención luego de que su supuesto embarazo fuera desmentido.

“Pobre mujer, ya nomás causando lastimas”, “Que viejita más ridícula”, “Es importante envejecer con dignidad”, “Payasa, esta señora debería estar durmiendo”, “La verdad, hay personas que no entienden que su tiempo ya fue, ya pasó” y “Pobre, ni su familia y amigos le dicen que se ve mal” son algunas de las críticas que se leen en Instagram.

¿Qué le pasó en la cara a Lyn May?

La vedette fue víctima de una negligencia estética, misma que la orilló a pensar en el suicidio.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Lyn May quiso inyectarse colágeno en los pómulos, pero en realidad lo que recibió fue una dosis de aceite comestible, el cual inflamó y deformó su rostro. Dicha situación provocó que cayera en una fuerte depresión y que estuviera al borde del suicidio, pero hoy ha aprendido a lidiar con las críticas y las burlas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales