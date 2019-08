Lyn May opaca a Yanet García mostrando sus curvas en diminuta lencería (FOTO)

La actriz y vedette de cine mexicano Lyn May, causó gran impacto en redes sociales, pues a sus 67 años de edad luce un cuerpazo y no le da miedo demostrarlo públicamente para hacerle ver a las actrices más jóvenes que ella sigue siendo la reina de las curvas.

Y es que últimamente Yanet García y la cubana Lis Vega han disputado su popularidad por Internet, pues no han parado de subir fotografías con microscópicas prendas que dejan muy poco a la imaginación y subiendo la temperatura de los cibernautas.

Sin embargo, Lyn May no pretendía quedarse atrás, y para mostrar que no se anda con rodeos y mucho menos se deja intimidar por las más jóvenes, la vedette decidió compartir una instantánea subiendo su vestido para mostrar su provocativa ropa interior.

En la imagen se puede apreciar el marcado abdomen y diminuta cintura de la bailarina, además de sus pronunciadas curvas las cuales la siguen haciendo ver impactante ante todos sus admiradores, quienes están enamorados con la belleza que se carga la vedette.

Hasta el momento la imagen cuenta con más de 1800 likes y varios comentarios subidos de tono, con los cuales le hacen saber a la mujer de ascendencia china que no ocupa de operaciones, ni mucho menos de remedios milagrosos para tener el cuerpo de una super modelo.

Lyn May ha revelado en varias ocasiones el secreto para mantener su espectacular figura, asegurando que se lo debe a las largas horas de sus prácticas de baile y los ratos libres que aprovecha para correr; y es que la artista sabe lo que provoca en sus seguidores cuando aparece utilizando una sensual lencería o con ajustados vestidos, los cuales resaltan su sexy figura que marcó el mundo de las vedettes en los años setenta.

