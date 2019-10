Lyn May luce más enamorada de su JOVEN novio (VIDEO)

Lyn May fue captada por los periodistas del programa "El Gordo y la Flaca" luciendo más radiante que nunca, aunque la famosa no estuvo sola pues estaba con la compañía de su novio, quien es más joven; la pareja se conoció en Cancún hace algunos meses y desde entonces decidieron iniciar un romance.

Durante la entrevista que concedió al programa, la vedette aseguró que tiene planes de casarse con él, pues ella cree que su galán la quiere de verdad, pues incluso ha revelado que ya tiene el anillo de compromiso y su boda será dentro de dos meses, pero que aún no tienen la fecha, pero que el enlace nupcial será en la ciudad de México.

Como recordamos desde que fue captada con el cantante, empezaron a comentar en las redes sociales que él solo esta con ella para colgarse de su fama, sin embargo, la famosa dijo que eso es mentira, pues ella y su novio están muy enamorados.

A sus 67 años de edad la vedette Lyn May ha demostrado que no hay ningún impedimento para darse una oportunidad para enamorarse de nuevo; incluso su novio en repetidas ocasiones ha mencionado que no busca estar con ella para lograr ser famoso, pues él es un cantante y un exitoso empresario.

"Él es un gran cantante, un gran compositor, un gran artista y un gran empresario".

Mientras que su novio se expresó de la vedette diciendo: "Es una mujer inteligente, por eso es Lyn May si supiera que me estoy colgando de ella, ya lo hubiera detectado".

