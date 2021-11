Lyn May es criticada en Instagram ¿por presumir su nuevo rostro?

Lyn May vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por sus polémicas declaraciones, sino por el simple hecho de haber compartido una nueva fotografía en su perfil de Instagram, en la cual presume el look que utilizó para la grabación del video musical de ‘La Loba’, su nueva canción junto a OG El Movimiento y René Ortiz.

En la imagen podemos ver a la controversial vedette de ascendencia china lucir una peluca negra bastante extravagante. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que lucía un rostro terso, lo cual hizo que más de una persona pensará que se había vuelto a operar.

La vedette presumió el look que utilizó en el video musical de 'La Loba', su nuevo sencillo musical.

Aunque todo parece indicar que estaba estrenando un rostro nuevo, debes de saber que solo se trataba de un excelente trabajo por parte de su maquillista. Tal y como te mencionamos anteriormente, este atuendo será utilizado en el video musical de ‘La Loba’, la canción con la cual ella reacciona a la polémica de J Balvin por el tema ‘Perra’.

Recibe crueles burlas y duras críticas en Instagram

Pese a los malos comentarios, hay quienes aseguran que el maquillaje hizo que se viera más bella.

Como era de esperarse, la fotografía compartida en su cuenta de Instagram, misma que ya supera los 9 mil likes, no pasó desapercibida para los cibernautas y pese a que hubieron algunos comentarios que alabaron el trabajo del maquillista fueron más las crueles burlas y duras críticas que la vedette de 68 años recibió en dicha red social.

“Este maquillista está haciendo milagros contigo”, “Ha mejorado bastante, bien por ella”, “Que le digan que ya se acabó Halloween”, “Kilos y kilos de maquillaje”, “Que valor de mostrarse ante la cámara con esa cara” y “Hay que reconocer que luce mejor que antes” son algunos de los comentarios que se leen en Instagram.

¿Qué pasó con Lyn May?

La vedette ha tratado en varias ocasiones de revertir los estragos que el aceite de cocina dejó en su rostro.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Lyn May quiso inyectarse colágeno en los pómulos, pero en realidad recibió una dosis de aceite comestible, el cual inflamó su rostro. Dicha situación provocó que cayera en una fuerte depresión y que estuviera al borde del suicidio. Hoy en día, ha aprendido a lidiar con las críticas y las burlas.

