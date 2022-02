Lyn May envía tremendo consejo a Belinda tras terminar con Nodal

Lyn May envía atrevido consejo a Belinda tras terminar con Nodal

Lyn May es la famosa vedette que recientemente defendió a la cantante Belinda y dijo que no tiene la necesidad de buscar a los hombres por interés, pero si tiene una pareja, que le reciba los regalos.

Hay que destacar que la ruptura amorosa de Belinda y Christian Nodal se ha vuelto un tema mediático por todos los elementos que giraron a su alrededor como sus planes de boda y por ende, el costoso anillo de compromiso que el cantante le regaló a la actriz de 3 millones de dólares o 60 millones de pesos mexicanos.

Por ese motivo las redes sociales se han dividido en dos bandos: los que apoyan a la intérprete de "Amor a primera vista" o al famoso Christian Nodal de 23 años de edad y ante ello prevalece la duda si ella debe devolver la joya o quedársela.

El consejo de Lyn May

Es por eso que sobre este tema la vedette Lyn May defendió a Belinda y aseguró que al ser talentosa y guapa, no tiene la necesidad de fijarse en los hombres por interés; sin embargo, le aconsejó que si tiene la oportunidad de sacarles el dinero a sus pretendientes, lo haga, pues no tiene nada de malo.

"No necesita hacer esas cosas, pero si puede sacarles el dinero, que se lo saque porque el dinero es muy importante en la vida y no es mala, es inteligente”.

Eso declaró la actriz de la época del Cine de Ficheras, quien también agregó: “Yo pienso que una persona que busca el futuro de su familia no es mala, es inteligente. Ella que le saque, que le saque, para que al rato tenga un bonche".

La experiencia de la vedette con los hombres

Lyn May recordó que se encontró en la misma posición, por lo que ella sí aceptó los regalos de sus pretendientes: "Me dieron carros, me dieron abrigos de Mink, me dieron casas. Tuve tres maridos que me dieron, cada uno me dio una casa en diferentes lugares para que no oliera a lo del otro...“.

“Lo más importante que fue que me dio el amor de mi vida, me dio mucho cariño, me dio a respetar, me hizo una señora y eso para mi fue muy importante. Después de las cosas que me dio, me hizo que me respetaran".

Cabe destacar que la talentosa Lyn May, al ser una persona que conoció muchos aspectos de la vida, dio su opinión sobre el amor de pareja: aseguró que este sentimiento suele durar de uno a dos años, incluso tres. Sin embargo, éste se acaba porque "luego te dejan dos hijos y se van"; por aso ahora ha aconsejado a la famosa cantante Belinda.

En este caso, justificó su anterior consejo conque si las mujeres tienen dinero, está bien, pues así podrán mantener a sus hijos, pero en caso de que no haya un sustento económico, esto se convertirá en un verdadero problema.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!