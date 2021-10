Lyn May desmiente su aborto, no perdió a sus bebés tras susto en el avión

Lyn May salió a desmentir sus propias declaraciones sobre su embarazo, pues previamente comentó que había perdido a sus bebés tras sufrir un aborto por un susto que tuvo durante su vuelo de Mexicali a la Ciudad de México (CDMX), pues el avión tuvo severas complicaciones, pero afortunadamente no pasó a más.

Toda esta información la dimos a conocer en La Verdad Noticias, pero ahora la controversial vedette mexicana declaró que está bien y que sus bebés siguen en gestación, por lo que desmintió la interrupción de embarazo.

Hace algunas semanas la bailarina reveló el sexo de su bebé con polémico ultrasonido, pero posteriormente señaló que era un embarazo gemelar, lo que desató aún más cuestiones entre todos sus seguidores.

Lyn afirma que está embarazada de gemelos

Dijo que para controlar sus dolores, le recomendaron unas pastillas pero le preguntará a su ginecólogo si puede tomarlas, pues por su embarazo, no puede ingerir cualquier cosa.

“Es mentira todo lo que dicen, a mí lo que me dolió fue el corazón, empecé a sudar, me dolían mucho el pecho, los brazos y las piernas me temblaban mucho”.