Lyn May denuncia que fue víctima de acoso por parte de Raúl Velasco

Lyn May causa controversia al recordar el acoso que vivió por parte de Raúl Velasco durante el tiempo que trabajó con él en el programa ‘Siempre en Domingo’. De acuerdo a sus declaraciones, él le exigía utilizar diminutos vestuarios y se enojaba cuando no enseñaba de más ante las cámaras.

“Gruñón, enojón y corajudo porque me ponía los vestidos y quería que le subiera más, que estuvieran más cortas las minifaldas. Más encuerada, a mí me regañaba porque llevaba el vestido largo, que quería que enseñara más calzón", dijo la estrella del cine de ficheras.

Las declaraciones de la también cantante de reggaetón no sorprenden en lo absoluto debido a que es bien sabido que el hoy fallecido conductor tenía muy mala fama dentro de los pasillos de Televisa. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, él daba malos tratos a aquellos artistas que visitaban su programa y no eran sus favoritos.

Lyn May recuerda su paso en 'Siempre en Domingo'

La vedette recuerda sus primeros años en el programa 'Siempre en Domingo'.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la vedette con ascendencia china habla sobre Raúl Velasco. Tiempo atrás, ella aseguró que estaba muy agradecida con él debido a que le dio la oportunidad de iniciar una carrera dentro del mundo de la farándula mexicana.

“Yo empecé bailando 'A go go' con una minifalda. Ahí estuve mucho tiempo y de ahí me sacó el señor Velasco. Con él estuve tres años, éramos doce chicas y ahí inició mi carrera gracias al programa 'Siempre en Domingo'”, fueron las palabras de Lyn May en aquella ocasión, mismas que hoy vuelven a viralizarse debido a sus recientes y polémicas declaraciones.

¿Qué pasó con Raúl Velasco?

El presentador de televisión fue una de las celebridades más queridas del mundo de la farándula.

Raúl Velasco murió el 26 de noviembre de 2006 a la edad de 73 años tras sufrir complicaciones con el cáncer hepático que padecía y que lo alejó de la televisión. Hoy en día es recordado por ser el conductor de ‘Siempre en Domingo’ y por el mal trato que le daba a sus invitados del programa.

