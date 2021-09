‘¡Quiero Cantar!’, el nuevo concurso de canto de Venga La Alegría, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales al confirmarse que Lyn May era la eliminada de esta semana. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la polémica vedette ya había renunciado antes al show, argumentando que había favoritismo por parte de la producción.

La tensión inició el pasado miércoles, cuando ella no pudo ocultar su molestia al ver que los jueces del programa le habían dado bajas calificaciones por su interpretación del tema ‘La Mucura’. Por tal motivo, ella decidió abandonar la competencia: “No, yo ya me despido de ustedes… Estuve muy contenta aquí con ustedes, la neta me la pasé a toda m*dre”.

Por otro lado, la estrella del cine de ficheras aseguró que cuenta con el apoyo del público y dejó en claro que considera una falta de respeto que le den bajas calificaciones: “El público me apoya, todo el mundo me apoya. Me dicen: ‘Qué bonito cantaste’, ‘Fuiste la mejor’. Me levanto a las 5 de la mañana para que me pongan 7, por favor, tengo 40 años de carrera”.

Finalmente, Lyn May, quien recientemente confirmó que tiene 3 meses de embarazo, denunció que la producción del matutino ya tiene elegido al ganador de ‘¡Quiero Cantar!’: “Me ponen trabas y trabas, eso quiere decir que no les gusto… Yo siento que el productor ya tiene su ganador y no voy a hacer el ridículo”.

Fans lamentan la eliminación de la vedette

Algunos cibernautas aseguran que la vedette le daba el toque divertido al show.

El encargado de dar la noticia de su eliminación fue el conductor Sergio Sepulveda, quien reveló que la decisión había sido tomada por el hecho de no presentarse en el escenario junto a los otros nominados. Por su parte, el público inició un fuerte debate en las redes sociales, pues algunos aseguran que la vedette le daba un toque divertido al show.

“Era la que hacía el show interesante”, “Lo que van a lograr es que ya nos los vean”, “Voy a extrañar muchisimo a Lyn” y “Ella no fue a competir, fue a divertirse” son solo algunos de los comentarios a su favor. Sin embargo, también hay quienes se alegran de su salida, pues consideran que era demasiado vulgar para el horario en el que se transmite el programa.

¿Cuál es la edad de Lyn May?

Con más de 40 años de carrera artística, Lyn May se ha convertido en un referente del medio del espectáculo mexicano.

Lyn May tiene 68 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, su nombre completo es Liliana Mendiola Mayanes y nació el 12 de diciembre de 1952 en Acapulco. Lamentablemente, es recordada por tener el rostro deformado a causa de las cirugías plásticas, lo cual la llevo al borde del suicidio.

¿Te parece justa la eliminación de Lyn May? Si. 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding> No 0% = 2?'active':''" i-amphtml-binding> = 4?'active':''" i-amphtml-binding> = 6?'active':''" i-amphtml-binding> = 8?'active':''" i-amphtml-binding> = 10?'active':''" i-amphtml-binding> = 12?'active':''" i-amphtml-binding> = 14?'active':''" i-amphtml-binding> = 16?'active':''" i-amphtml-binding> = 18?'active':''" i-amphtml-binding> = 20?'active':''" i-amphtml-binding> = 22?'active':''" i-amphtml-binding> = 24?'active':''" i-amphtml-binding> = 26?'active':''" i-amphtml-binding> = 28?'active':''" i-amphtml-binding> = 30?'active':''" i-amphtml-binding> = 32?'active':''" i-amphtml-binding> = 34?'active':''" i-amphtml-binding> = 36?'active':''" i-amphtml-binding> = 38?'active':''" i-amphtml-binding> = 40?'active':''" i-amphtml-binding> = 42?'active':''" i-amphtml-binding> = 44?'active':''" i-amphtml-binding> = 46?'active':''" i-amphtml-binding> = 48?'active':''" i-amphtml-binding> = 50?'active':''" i-amphtml-binding> = 52?'active':''" i-amphtml-binding> = 54?'active':''" i-amphtml-binding> = 56?'active':''" i-amphtml-binding> = 58?'active':''" i-amphtml-binding> = 60?'active':''" i-amphtml-binding> = 62?'active':''" i-amphtml-binding> = 64?'active':''" i-amphtml-binding> = 66?'active':''" i-amphtml-binding> = 68?'active':''" i-amphtml-binding> = 70?'active':''" i-amphtml-binding> = 72?'active':''" i-amphtml-binding> = 74?'active':''" i-amphtml-binding> = 76?'active':''" i-amphtml-binding> = 78?'active':''" i-amphtml-binding> = 80?'active':''" i-amphtml-binding> = 82?'active':''" i-amphtml-binding> = 84?'active':''" i-amphtml-binding> = 86?'active':''" i-amphtml-binding> = 88?'active':''" i-amphtml-binding> = 90?'active':''" i-amphtml-binding> = 92?'active':''" i-amphtml-binding> = 94?'active':''" i-amphtml-binding> = 96?'active':''" i-amphtml-binding> = 98?'active':''" i-amphtml-binding> = 100?'active':''" i-amphtml-binding>

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales