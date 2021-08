Lyn May comparte fotografía de sus hijas por primera vez; dudan que sea real.

Lyn May sigue dando de qué hablar luego de haber revelado que supuestamente está embarazada, además de que cree que podrían ser gemelos. A pesar de que poco se sabe sobre la vida privada de la vedette, ella ha dicho que tiene tres hijas, no obstante, se desconoce su identidad y la actriz tampoco ha compartido una fotografía con ellas.

Ante esta particular situación, en Sale el Sol se habló sobre las presuntas hijas de May, Alex Kaffie, muy a su estilo, señaló que duda de la existencia de ellas, pues afirma que conoce a una persona que trabajó de cerca con la vedette y que nunca conoció a las hijas de cantante y bailarina.

“No voy a decir el nombre, pero trabajó dos años como la señora (May). Le sirvió en unas ocasiones como asistente en otras como chofer y en dos años no conoció a las hijas de Lyn May. Esas dos Navidades se las pasó sola”, sentenció Alex Kaffie.

Lyn May le mandó la fotografía a Gustavo Adolfo Infante

Posterior al comentario del conductor, Gustavo Adolfo Infante destacó que se puso en contacto con la vedette para decirle que múltiples personas dudaban de la existencia de sus hijas, por lo que la vedette le mandó una supuesta fotografía de sus hijas, aunque cuando eran unas menores de edad.

“Yo sabía que vivían en Cancún, le llamé a Lyn May, pero le dije: ‘Hay gente que pone en dudas que tengas unas hijas’ y me mandó esta foto que sacó de su álbum. Ahí estaban chiquitas, pero ahorita ya están grandes”, señaló Adolfo Infante.

Pese a que la fotografía fue mostrada, Alex Kaffie dijo que esa imagen parece tomada de Internet, además que le ha cuestionado a otros periodistas si han conocido a las hijas de la vedette.

Puede que lo de las hijas no sea cierto: Alex Kaffie

“Esa foto la puedes agarrar de la Hola, pero yo le he preguntado a periodistas del calibre de don Jesús Gallegos, Mario de la Reguera, doña Cristina Pacheco y ninguno conoce a las hijas de Lyn May. Don Chucho Gallegos que estuvo tantos años en TV y Novelas dice que nunca hubo un reportaje de un bautizo, una navidad, un festival del Día del Niño y así como está vacilando con lo de los gemelos, también puede lo de las hijas no ser cierto”, dijo Alex Kaffie.

Alex Kaffie nuevamente hizo mención que la persona que trabajó con Lyn May jamás conoció a las hijas de la vedette, por lo que se mostró firme ante su postura de no creer en las declaraciones que ha hecho la actriz, quien afirma que su primera hija la tuvo cuando era una adolescente.

