Lyn May celebrará su “baby shower” y aseguró espera gemelos

A principios del mes de agosto Lyn May confirmó en Instagram que tiene 3 meses de embarazo, algo que sin duda dio mucho de qué hablar dado que la vedette tiene 65 años de edad. Ahora vuelve a sorprender porque Lyn May celebrará su “baby shower” este 1 de septiembre.

Esta nueva revelación fue dada a conocer en una entrevista para Maxine Woodside, en el programa “Todo para la Mujer”, donde Lyn May aseguró que celebrará su “baby shower” porque su embarazo ha sido una inesperada sorpresa.

Recordemos que este embarazo ha sido tan polémico que incluso Markos D1, novio de Lyn May, negó el supuesto embarazo, sin embargo la vedette lo defendió en su momento y ahora inclusive dice que sus hijas están muy felices de que pronto habrá más integrantes en su familia.

“Están felices, están felices mis hijas, porque van a tener hermanito”, comentó Lyn May.

Lyn May celebrará su “baby shower”

Ahora que Lyn May celebrará su “baby shower”, aprovechó para decir que se retirará brevemente de los medios para disfrutar su embarazo.

La vedette explicó que dedicará un tiempo para descansar y disfrutar su embarazo, pues nunca ha dejado de trabajar. Pero esto es algo que muchos han entendido como un “pretexto” dado que en febrero, Lyn May dijo que no quería salir en televisión pues había recibido agresiones por su físico.

“Ya no quiero salir en la tele porque me critican mucho, porque soy muy fea. Luego en las redes sociales me tiran horrible, me dicen, si soy un monstruo”, declaró la vedette.

El embarazo de Lyn May

Ante la pregunta del por qué a los tres meses del supuesto embarazo no se le nota Lyn May dijo que se le va las caderas.

En cuanto al hecho de que aún no se le note el embarazo, Lyn May aseguró que en sus embarazos se le notan en las caderas, pues siempre se ensanchan:

"Es que sabes que pasa, se me van a mi los embarazos, los niños se me van a las nalgas. Me crecen las caderas. Si no, véanme las caderas cómo las tengo", indicó entre risas.

Además de decir que Lyn May celebrará su “baby shower”, en la entrevista con Suelta la Sopa, reveló detalles de los cambios que sufre su cuerpo debido al embarazo, entre ellos los "intensos antojos" que ha tenido en las últimas semanas.

Si ya saber que Lyn May celebrará su “baby shower” sorprende, sorprende más saber el tipo de regalos que ha pedido para ella, "Lo que quiero yo, si me van a hacer un baby shower, voy a querer pros perfumes de Chanel, bolsas de Chanel, todo de Chanel, sino no entran al baby shower".

