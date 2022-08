Lyn May causa furor en redes sociales al lucir juvenil y renovado rostro

La polémica vedette es tema de conversación en las redes sociales gracias a una nueva fotografía.

No se puede negar que Lyn May siempre es tema de conversación y estos últimos días no han sido la excepción. Resulta que la controversial vedette mexicana de ascendencia china dejó a todo mundo con la boca abierta al presumir con orgullo un juvenil y renovado rostro.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Liliana Mendiola Mayanes, nombre real de la actriz, bailarina y cantante, le informó a su séquito de seguidores que contactó al maquillista David Uribe, quien con su talento en el maquillaje logró darle un nuevo y mejorado aspecto.

El nuevo rostro de la vedette ha dejado asombrado a todo mundo.

Luciendo una larga peluca en color negro, Lyn May presumió su nuevo rostro ante el lente de la cámara, el cual no demoró en hacerse viral por todas las redes sociales y pronto comenzó a ser mencionado entre las principales noticias de la farándula mexicana.

Lyn May y la terrible verdad sobre su rostro

Su rostro quedó dañado a causa de un procedimiento estético al que se sometió.

Pese a que recibió varios halagos por parte de sus seguidores al presumir su nuevo rostro en Instagram, debes de saber que Lyn May se convirtió una vez más en blanco de duras críticas y crueles burlas por parte de sus detractores aunque eso es algo a lo que ella ya no le toma importancia.

Recordemos que la vedette se ha enfrentado por años a malos comentarios sobre su rostro, el cual es producto de una negligencia médica, ya que quiso inyectarse colágeno en los pómulos pero en su lugar recibió una dosis de aceite comestible. Dicha situación le deformó la cara, lo que provocó que sufriera de depresión e incluso llegara a pensar en el suicidio.

¿Cuál es la edad de Lyn May?

Pese a las críticas y polémicas, la vedette goza de gran popularidad en Internet.

Lyn May nació el 12 de diciembre de 1952, por lo que ahora tiene 69 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la vedette inició su carrera artística en 1975 y hoy en día ha logrado ser considerada como una de las figuras más controversiales de la farándula en México.

