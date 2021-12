Lyn May asegura que le fue infiel a su esposo con Vicente Fernández

Las declaraciones de la vedette han causado polémica en redes sociales.

Lyn May vuelve a causar polémica en redes sociales debido a sus declaraciones, pues ahora asegura que le fue infiel a su esposo con Vicente Fernández, quien lamentablemente falleció el pasado 12 de diciembre tras haber pasado 128 días en un hospital de Guadalajara, Jalisco.

En entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, la vedette reveló que en el pasado tuvo un romance con el hoy fallecido cantante. Eso sí, dejó en claro que no revelaría más detalles de dicha relación por respeto a su memoria y a la Dinastía Fernández.

Lyn May asegura que su esposo la descubrió en pleno beso con "El Charro de Huentitán".

“Tuvimos una relación, pero te digo, por respeto no puedo decir nada… Yo creo que todos sabíamos que era ojo alegre, imagínate”, confesó la vedette de 69 años de edad, quien recientemente fue tachada de ridícula por presumirse ‘perreando’ en un antro.

Esposo de Lyn May se peleó a golpes con el cantante

Asimismo, la intérprete de ‘La Loba’ aseguró que este romance ocurrió cuando ambos trabajaban juntos en el Teatro Blanquita de la CDMX. Incluso confesó que su esposo los llegó a descubrir besándose, lo cual provocó que hubiera una una fuerte pelea entre los dos, misma que llegó a los golpes.

“Yo estaba casada y él me abrazó, no se dio cuenta de que venía mi esposo… Estuvo muy fuerte la pelea entre ellos por mí… Estuvieron peleando mucho tiempo hasta que mi hermano los separó”, añadió Lyn May.

Finalmente, ella dejó en claro que recordará con cariño al fallecido cantante: “Un hombre dulce, una persona cariñosa, una persona que me quiso y una persona que es el ídolo de todo el mundo, que dejó canciones, que dejó un legado hermoso, que todo el mundo lo queremos y lo vamos a extrañar mucho”.

¿Qué pasó con Vicente Fernández?

La muerte del cantante ranchero dejó devastado al mundo de la espectáculo mexicano.

La Verdad Noticias informó el pasado 12 de diciembre que Vicente Fernández murió a la edad de 81 años. De acuerdo a los reportes oficiales, el cantante perdió la vida a las 6:15 am en el Hospital Country 2000 de Guadalajara. Estuvo ingresado en dicho lugar por 128 días debido a una caída que sufrió en su rancho, misma que le ocasionó un traumatismo raquimedular.

Fotografías: Redes Sociales