Lyn May arremete contra Karol G al asegurar que "tiene cuerpo de tamal"

Las declaraciones de la veterana vedette han causado polémica en redes sociales.

Lyn May, nombre artístico con el que se le conoce a Liliana Mendiola Mayanes dentro del mundo de la farándula mexicana, viajó a Los Ángeles, California para celebrar el lanzamiento de ‘Claro que yes’, su nueva canción. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que llegó al evento usando una peluca azul, lo que provocó que fuera comparada con Karol G.

Al ser cuestionada por la reportera del programa El Gordo y La Flaca sobre si su look se trataba de un tributo a la reggaetonera de origen colombiano, la veterana vedette estalló y arremetió en su contra al criticar su físico: “No me compares con esa vieja, es gorda ella, yo estoy muy bien. Tengo mi cinturita, ella no tiene cintura, es muy pareja, parece tamal”.

Visiblemente enojada, ella recordó las acusaciones que hizo en contra de Anitta y volvió a asegurar que las artistas del género urbano le han copiado su estilo: “Pobrecitas no saben, me han copiado todo y como no piensan pues agarran los videos y copian. Enseñar las nalgas es muy fácil, qué moda es esa”.

Le da polémico consejo a Karol G

Liliana Mendiola Mayanes, nombre real de la vedette, aprovechó la ocasión para darle consejos fit a las reggaetoneras.

En otra entrevista, ahora para el programa Sin Rollo, la veterana estrella del cine de ficheras reveló que apareció en el evento con una peluca azul para vengarse de todas las veces que “La Bichota” le ha copiado. Finalmente, aprovechó la ocasión para darle un consejo fitness con el fin de que tenga un cuerpazo espectacular como el suyo.

“Que se ponga a hacer ejercicio, porque tiene un cuerpo de tamal y las nalgas todas aplastadas. Que se ponga a hacer sentadillas, 500 sentadillas diarias… Son consejos que les doy a las chavas, yo no las insulto ni nada”, fue el mensaje contundente de Lyn May.

¿Qué le pasó a Lyn May?

La vedette mexicana de ascendencia china ha sido blanco de crueles burlas debido a su rostro deformado.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Lyn May terminó con el rostro deformado debido a que quiso inyectarse colágeno en los pómulos pero en su lugar recibió una dosis de aceite comestible. Ante dicha situación, ella cayó en una fuerte depresión e incluso estuvo al borde del suicidio y hoy en día ha aprendido a lidiar con este problema.

