Lyn May afirma que quiere todo con Maluma.

A la vedette Lyn May poco le importa que teniendo poco más de 65 años de edad, ande tras los huesos del cantante de reggaeton Maluma.

Sin importarle el qué dirán no niega que le gusta el cantante de 23 años de edad, pero dice que le preocupa una cosa; siendo la sexualidad de Maluma que le ha sido cuestionada en varias ocasiones. Siendo eso su más grande preocupación y no tanto la diferencia de edad.

El gusto de Lyn May por el colombiano Maluma no solamente es por el atractivo físico, sino de igual manera por el talento del cantante de música urbana.

"Quiero verlos para que me haga una canción que diga: Maluma quiere a Lyn May o Maluma quiere con Lyn May. Me encanta Maluma, le mando un beso, Maluma te quiero."