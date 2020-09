Lyn May DEVASTADA por la muerte de Wanda Seux

La muerte de la vedette Wanda Seux cimbró a muchas personalidades del espectáculo que crecieron viendo su trabajo o tuvieron la fortuna de colaborar con ella en algún proyecto, aunque principalmente afectó a sus compañeras de profesión, con quienes incluso protagonizó un documental llamado ‘Bellas de Noche’ en 2016.

Lyn May, una de estas bailarinas que por muchos años compitió e incluso se vio envuelta en algunas polémicas con Wanda Seux, no dudó en pronunciarse tras conocer la triste noticia de su muerte.

"Querida compañera y amiga, has emprendido el viaje al lugar al que todos llegaremos. ¡Nos vemos pronto, querida Wanda X!", escribió Lyn May en Twitter.

Lyn May y Wanda Seux hicieron las pases

Además, la vedette con ascendencia china sostuvo una llamada con el periodista Gustavo Adolfo Infante en su programa ‘De Primera Mano’ para hablar del por qué se enemistó con Wanda Seux y lo qué sentía al enterarse de la pérdida de quien fuera su amiga y colega.

"Estoy muy consternada, muy triste, preocupada porque ya tenía mucho tiempo Wandita enferma y ya nos llevábamos muy bien. Tú sabes que era de la época de las bellezas, de mi época", mencionó la vedette de 68 años de edad.

Aunque señaló que recordar su distanciamiento "ya no tiene importancia", Lyn May contó cómo fue que se dio esta situación: "Yo la vi una vez hablando de mis hijas en la televisión y me molesté mucho porque los hijos duelen".

"Desde ahí empezamos, pero no nos peleamos, sino que yo la vi que estaba haciéndose promoción en la televisión por medio de mis hijas. Tú sabes que esto es un circo y hacemos publicidad de lo que sea, entonces me molesté mucho porque los hijos no se deben meter en este circo de nosotros", agregó.

Lyn May puntualizó que, después de esta polémica, quedó en buenos términos con la fallecida vedette y que la última vez que coincidieron fue antes de la pandemia pues estuvo con ella en el hospital y ambas pudieron convivir muy bien.

“Ya estaba muy malita… Desgraciadamente para nosotros es triste, pero para ella fue lo mejor, estuvo sufriendo mucho tiempo. Está descansando", concluyó Lyn May.

Fotografías: Instagram