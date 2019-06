Lydia Rendón nos enseña a encontrar nuestra voz consciente

La diva platicó con La Verdad sobre su reciente participación en Mérida con la Orquesta Sinfónica de Yucatán en la Ópera “Cavalleria Rusticana”, reconociendo que siempre que llega a nuestro estado es recibida con enorme afecto. “Estoy inmensamente feliz y agradecida de estar aquí en el lugar más hermoso, que para mí es como mi segundo hogar, porque adoro Mérida, adoro Yucatán, su gente es preciosa, hermosa y aquí siempre me han recibido con muchísimo cariño y yo siempre estoy agradecida desde el fondo de mi corazón”.

Lydia platicó con La Verdad sobre su taller que impartirá en Mérida, este viernes 28 de junio en la Casa de la Cultura del Mayab.

Sobre su actuación con la OSY comentó: “Me tocó interpretar un personaje fuerte, porque me tocó ser la mala mujer en la Ópera, y afortunadamente cumplí mi cometido, las personas se iban hablando, decía, ese personaje de Lola ¿ya viste? Es muy difícil, es una fácil, y eso es lo que busca la Opera, las obras de teatro, es una novela, te hacen pensar, hacerte reflexionar”.

La hermosa mezzosoprano visitó nuestra redacción para compartir detalles interesante sobre sus actividades.

Lydia aprovechará su estancia en nuestra ciudad para impartir el viernes 28 de junio, a las 18.00 horas, en la Casa de la Cultura del Mayab, el taller “Despierta tu Voz Interna”, a través del cual ayudará a los participantes a liberar miedos, a ganar una mejor postura, seguridad, a sanar con la respiración, y a dominar un sistema de voz consciente. ‘Es algo bien interesante, bien apasionante, yo he encontrado que el cuerpo guarda memorias energéticas emocionales, y nuestro cuerpo habla y dice no solamente cómo te sientes, no solamente por la parte psicológica de cómo está tu cuerpo puesto, sino, emocionalmente, entonces las emociones se tienen que liberar, cuando uno está en escena y si uno no ha tomado terapia, tu cuerpo sigue diciendo sus emociones, entonces es difícil ser un personaje totalmente lleno de energía si el intérprete no se ha liberado de ciertos dolores emocionales que has tenido desde tu infancia y se liberan más o menos fácil, digamos que estamos en una época en la que existe mucha información y yo he encontrado una manera en la que conjunto cuerpo, mente, espíritu, expresión para lograr eso y afortunadamente gracias a Dios he tenido muy buenos resultados, prueba de ello es que he trabajado últimamente en el Congreso de la Unión, como coach de voz y de discurso y presencia escénica en tribuna con algunas diputadas y estoy orgullosa del trabajo que he hecho”.

El talento de Lydia le ha abierto las puertas de los mejores foros culturales de México.

Lydia participó en la presentación de piezas de ópera en mercados de la Ciudad de México, una excelente estrategia de difusión cultural que a su parecer ha despertado el interés de la gente de conocer más de este género. Además estuvo participando en un programa en Adrenalina Radio, lo que le permitió convertirse en Youtuber, realizando interesantes entrevistas, algo que le ha permitido conocer otras facetas maravillosas.

Lydia se reconoce como una mujer feliz, hiperactiva, dinámica y con una visión de la vida que permite generar una empatía muy especial en las personas y se despidió con el siguiente mensaje: “La vida es un misterio porque no sabemos qué es lo que de ella viene, pero a cada instante cuando amanece siempre existe la esperanza de vivir, de sobreponerse a cada uno de nuestros conflictos internos”.

Quienes deseen participar en este importante taller “Despierta tu Voz Interna”, pueden contactar a Lydia al teléfono 999 4392992 o al correo [email protected]

Ricardo D. Pat