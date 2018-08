"Lydia Cacho robó los archivos y escribió el tercer libro ‘Con mi hija no", Edith Encalada

En una entrevista exclusiva realizada a Edith Encalada, reveló datos en los cuales advierte que la activista o seudo activista, como la llama la propia cantante, miente al público, a la prensa y utiliza el dolor ajeno para poder lucrar con este.

“Lydia Cacho miente mucho a la prensa, miente mucho al público dice que somos 200 las víctimas y no he cierto, somos siete las que estamos en el expediente penal y ninguna ha estado en contacto con Lydia desde hace muchos años”.

Dijo Edith Encalada, quien arremetió en contra de Lydia Cacho durante una entrevista en la que explica como es que la periodista nunca se preocupó por las afectadas que alguna vez estuvieron a su resguardo y que ahora estarán a punto de ser exhibidas de nuevo en pantallas del cine.

“Nosotras pensamos que a ustedes si las estaban ayudando”, fue lo que dijo Edith, respecto a cuando se comunicó con las otras afectadas y se enteraron que a nadie le llegó dinero aún se pedía este supuestamente en fundaciones alrededor del mundo.

“Que hizo con todos los donativos que le pedía a la gente, no sólo en México sino en Madrid cuando abrió su fundación, Lydia Cacho decía y pedía donativos para que la gente ayudara a las víctimas del caso Succar y a ninguna de las siete nos ayudó”.

Además una de las acusaciones más fuertes que denuncia Edith Encalada en el video, es el robo de archivos médicos que supuestamente realizó Lydia Cacho para poder publicar la tercera parte de la historia.

“En el CIAM Cancún, su psicóloga me atendía, no sólo a mí sino a las otras victimas también y resulta ser que con nuestros diagnósticos que debían permanecer en los archivos del CIAM, Lydia Cacho roba los archivos y escribe el tercer libro ‘Con mi hija no’. Entonces eso no es ética eso no es profesionalismo, eso no es ética eso o es profesionalismo eso es una violación flagrante al secreto a la confidencialidad entre paciente y psicóloga”.