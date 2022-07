Luz María se defiende de quienes la acusan de ser homofóbica y transfóbica

La influencer ecuatoriana rompe el silencio tras varios días inmersa en la polémica.

Hace poco te dimos a conocer que María José Villavicencio Celis se había convertido en blanco de duras críticas en las redes sociales tras ser acusada de fraude e incumplimiento de contrato en su reciente visita a México, además de ser señalada de ser una persona prepotente, clasista, homofóbica y transfóbica.

A través de Instagram, la actriz e influencer platicó en exclusiva con Diane Rodríguez, destacada activista LGBT+ de Ecuador para dejar en claro que las acusaciones de homofobia y transfobia hechas en su contra son totalmente falsas. Asimismo, aprovechó el espacio para denunciar ataques por parte del mánager Ricardo Fragoso.

“Yo no soy homofóbica, yo no soy transfóbica; eso a mi me afectaría muchísimo porque son el público que más apertura me ha dado, son las personas que más me han apoyado… Yo amo a la comunidad”, declaró María José Villavicencio Celis, quien en los últimos meses hace unos días se hizo viral por un video que la muestra detenida.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que ella aseguró que ha guardado silencio por miedo a las amenazas: “No tienes idea del miedo que he sentido, yo solo estaba esperando llegar a mi país para que mi voz sea escuchada… Escuchen mi voz, también yo tengo derecho a expresarme, no solo recibir ataques”.

Luz María, envuelta en el escándalo

Recordemos que “Luz María, la empresaria multimillonaria” llegó a México para estar presente en los MTV Miaw 2022 y presentarse en algunas discotecas del país. Sin embargo, su visita se vio opacada por las acusaciones que Ricardo Fragoso hizo en su contra.

De acuerdo a las declaraciones de Fragoso, ella huyó de México con el dinero que recibió como anticipo de eventos que no cumplió. Asimismo, se le señaló de tener un trato prepotente con el staff, de incumplir acuerdos con patrocinadores y de no contar con visa de trabajo, esto último podría causarle severas acusaciones de evasión de impuestos.

¿Quién es Luz María?

La actriz cobró popularidad en las redes sociales gracias a los multiples personajes que interpreta en sus videos de reflexión que comparte en YouTube.

Luz María es el nombre con el que se le conoce a la actriz María José Villavicencio Celis, quien cobró gran popularidad en las redes sociales a finales del 2021 gracias a los videos que protagonizaba para YouTube, mismos que le dieron el apodo de “La empresaria multimillonaria” y con los cuales busca dar mensajes de reflexión al público.

