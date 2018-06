Luz María Zetina, la actriz que sufrió acoso de Yolanda Andrade

Yolanda Andrade, la conocida conductora de Unicable, se ha visto inmiscuida en un sinfín de polémicas durante los últimos años, las cuales se desataron desde que pasó por una dura etapa de alcoholismo, problema que mencionó en reiteradas ocasiones.

Estos problemas que afectaron de distintas maneras la vida de Yolanda Andrade, la alcanzaron en su programa Netas Divinas, de donde fue despedida, al igual que casi todas las integrantes del show, con excepción de Consuelo Duval.

Recientemente, de acuerdo con Unión Jalisco, las exconductoras que realizaban el programa de Unicable, se reunieron en el canal de Youtube Puro Glow y aprovecharon la oportunidad para contar sus experiencias más amargas.

Ahí fue donde Yolanda Andrade habló de la situación que provocó su despido deNetas Divinas y Luz María Zetina se quejó con la producción de que ‘le tiró la onda’.

Ante esto, Yolanda Andrade aseguró en este medio que nunca tuvo la intención de hacer ‘algo más’ con la conductora de Sale el Sol y que incluso le ofreció disculpas a Luz María Zetina por las acciones que pudieron provocarle incomodidad, sin embargo eso no fue suficiente para mantenerse en el programa.

‘Fue por mi alcoholismo, ¿se acuerda que yo me tomaba todo el vino de la mesa?, entonces un día hubo un malentendido que porque yo le había tirado la onda a Luz María en su camerino, que me había metido y que la quería violar y ella se quejó. La producción no sabía cómo decirme’.

¡Gracias por acompañarnos en esta plática #divina! Nos vemos mañana en la repetición por #CanalU al mediodía pic.twitter.com/LcyxFAJaHR — Netas Divinas (@netas_divinas) 12 de junio de 2018

Tiempo después Yolanda Andrade regresó al programa Netas Divinas, con una mejor actitud y se mantuvo hasta el final del programa en diciembre del año pasado.

Netas Divinas cambió de conductoras a principios de 2018 por decisión de Televisa y Yolanda Andrade se quedó con Monserrat Oliver en un programa llamado Montse y Joe.