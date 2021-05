La actriz y conductora Luz Elena González negó los rumores que aseguran que ella le fue infiel a su aquel entonces pareja, el actor Rafael Amaya, con Luis Miguel. También habló sobre los múltiples encuentros que tuvo con el cantante cuando ambos eran jóvenes.

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, mismo que fue retomado por el programa ‘Sale El Sol’ de Imagen Televisión, la también ex reina de belleza reconoció que la amistad que sostuvo con Luismi fue muy hermosa, pero contrario a lo que se piensa, entre ellos jamás floreció un romance.

La actriz asegura que las cosas entre ella y "El Sol" se aclararon, pero que no son amigos.

Al ser cuestionada sobre los rumores de infidelidad, ella declaró que rechazó al intérprete del tema ‘Suave’: “Y cuando digo no, es no”. Asimismo, aseguró haber platicado con él sobre lo sucedido, pero aclaró que no lograron conservar su amistad: “Quedamos en buenos términos, o sea, bien, pero no somos amigos”.

Gustavo Adolfo Infante y Alex Kaffie desmienten a Luz Elena González

Tras haber presentado la entrevista, el periodista Alex Kaffie aseguró que ella estaba mintiendo, pues sí le había sido infiel a Rafael Amaya, quien acaba de vencer su adicción a las drogas. Por su parte, Gustavo Adolfo Infante señaló que la actriz aún andaba con él cuando empezó a salir con Luis Miguel.

El titular del programa ‘De Primera Mano’ señaló que fue la propia Luz Elena González quien le contó a él que estaba en el avión de “El Sol” cuando recibió una llamada de Rafael, quien le suplicaba que no se fuera con el cantante, pero ella lo ignoró. Hasta el momento, ninguno de los tres involucrados ha reaccionado a dichas declaraciones.

¿Qué hace Luis Miguel hoy?

En la actualidad, "El Sol" se encuentra cosechando éxitos con su música en Spotify y su bioserie en Netflix.

La Verdad Noticias te ha dado a conocer las múltiples ocasiones en las que "El Sol de México" se ha apoderado de las principales tendencias de las redes sociales a causa de sus logros, pero muy pocas personas saben que es de él en la actualidad. Sin embargo, la revista Vanity Fair reveló que él y su hermano Alex Basteri pasan la cuarentena juntos.

Asimismo, es bien sabido que la pandemia no ha sido impedimento para que Luis Miguel siga triunfando en el mundo del entretenimiento, pues además de que su bioserie en Netflix ha tenido éxito a nivel mundial, el cantante ha sido reconocido por Spotify al ser el primer artista mexicano en superar los 5 mil millones de streams en la plataforma.

Fotografías: Redes Sociales