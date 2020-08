Luz Elena González dejó a Luis Miguel ¡por otro hombre!

Así fue el pasado de Luz Elena González con Luis Miguel

Desde que el cantante Luis Miguel saltó a la fama por su música, logró cautivar la atención de bellas y famosas mujeres del mundo de la farándula, tal y como sucedió con la actriz Luz Elena González, quien habló sobre la efímera relación que compartió con el cantante.

El intérprete ha demostrado ser todo un rompe corazones, pues no nos queda duda que su mirada seductora y la forma tan romántica de interpretar sus canciones, llamaron la atención de la actriz, pero tras darse a conocer su romance, una situación complicó aquella relación sentimental.

Las declaraciones que hizo la famosa sobre Luis Miguel fueron a través de una entrevista que tuvo para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, donde mencionó lo que ocasionó que la historia de amor con 'El Sol de México' llegará a su fin, pues el famoso y González no pudieron continuar juntos.

Luis Miguel no logró enamorar a Luz Elena

La actriz mexicana comentó al programa de televisión que no pudo enamorarse de Luis Miguel, debido a que eran dos personas totalmente diferentes, pero lo que ocasionó la ruptura definitiva fue que la famosa no amaba al artista, pues aún pensaba en Rafael Amaya, su ex pareja.

Luz Elena González reveló que tenía intenciones de casarse con el actor, pero tuvo la oportunidad de tratar de olvidarlo en los brazos de "Luismi", pero sus intentos fueron en vano, ya que el intérprete no logró conquistar el corazón de la estrella de las telenovelas.

Luis Miguel y su larga lista de conquistas

A pesar del rompimiento de su relación sentimental con González, Luis Miguel no perdió el tiempo y volvió a conquistar a atractivas y bellas mujeres, pues el intérprete de "Por debajo de la mesa" es todo un galán y conquistador, ya que ha tenido varios romances con modelos, cantantes y actrices.

Entre las famosas que han caído en los encantos de "El Sol de México" han sido Aracely Arámbula, Stephanie Salas, Mariah Carey, la cantante Alejandra Guzmán, la actriz Issabela Camil, Sofía Vergara, Daysi Fuentes, Kate del Castillo, Mark Gatineau, Desireé Ortiz, entre otras mujeres.

Luis Miguel y sus romances con bellas mujeres

Pero el romance que tuvo en su época de juventud con Mariana Yazbek fue todo un revuelo, pues el cantante estaba perdidamente enamorado de ella, no obstante la historia de amor llegó a su fin debido al padre de Luis Miguel cantante, quien no quería que su hijo tuviera un noviazgo que pudiera afectar su carrera en la música.

Tras los escandalosos momentos de su vida sentimental, Luis Miguel se ha caracterizado por ser todo un rompe corazones, ya que las mujeres que ha tenido a su lado, en su mayoría, solo disfrutan de un breve romance. ¿Crees que algún día el artista se case?