Luz Elena González confiesa "contagiadero horrible" en su casa

Luz Elena González se suma a la lista de los famosos contagiados de coronavirus. A través de sus redes sociales, la conductora compartió cómo fue que adquirió la enfermedad.

“Quería platicarles que tengo COVID", narró...

"Me contagiaron en mi casa una de las personas del servicio doméstico. Llegó enferma y no avisó que se sentía mal. A los dos días nos dimos cuenta y desafortunadamente en esos dos días contagio a otra persona, a otras dos personas del personal de casa, y esas personas del personal de casa me contagiaron a mi...”, comentó.

Desafortunadamente, la actriz, confirmó que no fue la única perjudicada con el virus.

“Contagiaron a mis suegros, que nosotros los veíamos, nosotros por cuidado y resulta que por el descuido de una persona, pues por la falta de conciencia de no avisar en el trabajo ‘sabes que estoy mal, tengo un poco de gripa porque no sabemos qué puede ser’. Desafortunadamente contagió a varias personas porque esas personas que contagió también a su vez lo hicieron con sus familias, entonces se hizo una cadena de contagiadero horrible... esta muy peligroso…”, comentó.

Respecto a los síntomas y cómo ha pasado la cuarentena, Luz Elena confesó que ha sido un proceso muy difícil y que ha vivido días bastante complicados.

“La verdad es que ya voy en el sexto día".

"No me he sentido nada bien, a mí si me toco un poco fuerte porque he tenido todos los síntomas, menos temperatura. Perdí el olfato, perdí el gusto, sude muchisimo. Mojaba la ropa de tanto sudor, la cama, el dolor de cuerpo es horrible, es super fuerte. Nunca había sentido algo así de lo fuerte que es ese dolor. Tres días y dos noches enteras que no podía dormir del dolor...”

Finalmente, la conductora de 46 años, confirmó que su familia se encuentra bien, pues al parecer ninguno resultó contagiado del virus.

“Me aislé lo antes posible, nos aislamos mucho todos"...

"Gracias a Dios mis hijos y mi esposo no están contagiados, y la persona que nos ayuda aquí en el trabajo tampoco, gracias a Dios, la que está aquí con nosotros aquí en Acapulco...”, concluyó la actriz de Televisa.

