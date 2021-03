Luz Elena González confesó que casi se infesta de larvas por esta razón

La guapa actriz de telenovelas y conductora de televisión compartió a través de una entrevista uno de los momentos inesperados de su vida, pues Luz Elena González reveló a sus seguidores una experiencia espantosa que tuvo hace algún tiempo.

En la entrevista, la famosa comentó que ha sido una persona que le gusta hacer ejercicios y llevar una alimentación saludable, la actriz confesó que le gusta mucho el pan, pero trata de medirse, aunque hubo una situación que la alarmó.

Pero ¿qué fue lo que vivió la actriz? En La Verdad Noticias te compartimos los detalles, pues la actriz mexicana Luz Elena González comentó a la revista TVNotas que casi se infesta de larvas tras haber comido pescado crudo.

Luz Elena vivió una terrible experiencia

En la entrevista confesó que ahora disfruta de la comida pero con precaución, debido a una amarga experiencia, pues reveló que la última vez que comió pescado crudo tuvo larvas migrans, pues reveló que son unos gusanitos que van caminando por la piel.

Luz Elena González confesó un momento terrible de su vida

La celebridad de Instagram mencionó que pasó algún tiempo para que los médicos lograran dar con el diagnóstico, ya que tenía síntomas como hinchazón en la piel y dolor de cabeza, pues comenzó a sentir los malestares después de los tres días de haber comido el pescado.

La actriz de Televisa comentó que tuvo que hacerse varios exámenes de sangre, incluso algunos médicos le mencionaron que posiblemente los síntomas se debieron a sus nervios o porque quizás estaba muy estresada, pero cuando supo lo que tenía se alarmó.

Durante la entrevista, aseguró que pasó por una experiencia muy fea, pues recordó que cuando la estaba maquillando notó que su mejilla estaba inflamada, pero se asustó porque vio una larva caminando por su cachete, debido a lo que pasó se desmayó.

A pesar de aquella terrible experiencia, Luz Elena González comentó que cuando se enteró que ya no tenía larvas por el medicamento que le recetó el doctor, desde ese momento ya no come pescado crudo y prefiere evitarlo, pues solo con verlo le da náuseas.

