Luz Elena González bateó a Luis Miguel por esta razón

Luz Elena González bateo a Luis Miguel por ésta razón

Luis Miguel fue, y es hasta la fecha, uno de los hombres por las que muchas mujeres se derretía, sobre todo en su juventud, cuando todas soñaban con ser la novia de Luis Miguel y que les dedicara algún bolero romántico, pero, aunque Luz Elena González tuvo la oportunidad, decidió decirle “Thank you next” al sol de México.

Luis Miguel también fue víctima del “te quiero, pero solo como amigos” por parte de Luz Elena González, quien estaba todavía crusheada con su ex novio el actor Rafael Amaya, por lo que, aunque sí tuvo una relación fugaz con el intérprete de “cuando calienta el sol” al final tuvo que decirle que seguía enamorada de su ex ¡Típico!

La actriz dijo que, aunque en el pasado se había rumorado que ella había finalizado su relación con Rafael Amaya para ponerse de novia con Luis Miguel, la realidad fue otra, y es que, tras el término de su fallida relación con Amaya, intentó superarlo andando con Luismi, sin embargo, no le salió bien, pues, aunque lo tuvo a su merced, la actriz no mas no superaba a su ex.

“Me acuerdo que salió guapísimo porque yo lo esperé en la sala. Dije ‘mira qué guapo, qué lindo’, Qué triste que estaba enamorada de otro, cuántas mujeres no les gustaría estar en este momento y yo con el corazón partido”, dijo en entrevista para el programa “Confesiones”

Pero Luz Elena González al final se quedó como el perro de las dos tortas, pues ni con uno, ni con el otro, después de haber bateado a Luis Miguel y hablar con él para decirle que su relación no era lo esperado, se fue en búsqueda de Rafael Amaya, con quien volvió a intentar salir, pero simplemente ya no era lo mismo.

Pero después de algunos años Luz Elena González pudo tener su final feliz, pues después de haber salido con varias personas, finalmente encontró en Bernardo Martínez a su príncipe azul, con quien ya tiene 2 hijos.