Luz Elena González asegura que vivió un INFIERNO junto a Lupita Jones

El programa ‘Aquí contigo’ de Heraldo Televisión permitió a la actriz Luz Elena González para que hablara de la experiencia que tuvo al trabajar con Lupita Jones durante su participación en el concurso de Nuestra Belleza México durante el año 1994.

“Yo gané el tercer lugar en el nacional, me vine a vivir a la Ciudad de México y me dio hospedaje un par de meses en un departamento donde recibían a las chicas que habían ganado los primeros lugares de Nuestra belleza México y que tenían la beca para estudiar en el CEA”, comenzó a relatar Luz Elena González.

La actriz de 46 años continuó su relato: “Cuando llegué ahí las reglas fueron muy claras, el cuarto de la cuñada siempre estaba cerrado con llave, solo me podían hablar por teléfono mis papás en la noche o muy temprano en la mañana. No podía tocar nada del refrigerador porque no era mío, tenía yo que comprar”.

Luz Elena Gónzalez participó en la primera edición de Nuestra Belleza México, celebrado en 1994.

Luz Elena González a punto de caer en depresión

Debido a las estrictas reglas que establecían que nadie podía saber dónde vivía y mucho menos visitarla, Luz Elena González empezó a entrar en depresión: “Con una semana de estar ahí me empezó a dar mucha tristeza y mucha depresión, entonces no iba en realidad, iba y recogía un poco de ropa, prefería no estar ahí, no podía visitarme nadie”.

Tras el conflicto con Lupita Jones, Luz Elena González comenzó a destacar en la televisión mexicana.

Cuando Lupita Jones se enteró que la actriz ya no dormía en el departamento porque se quedaba con su novio, Luz Elena González se preocupó mucho, esto debido a que sus papás son muy conservadores por lo que le pidió a la polémica ex modelo que no les dijera nada.

Dicha situación hizo enfurecer a Lupita Jones, quien le dijo a Luz Elena González que había perdido su oportunidad de concursar a nivel internacional, e incluso llegó a ignorarla en los eventos donde se la topaba: “Ya no puedes ir al concurso, ya no tuve la oportunidad de irme a ese certamen internacional y mandó a otra chica a ese concurso”.

