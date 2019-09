Luz Aldán habla de Jenifer de ‘Mi Querida Herencia’

Televisa tiene una nueva serie de comedia de situación, se trata de Mi Querida Herencia, la cual protagoniza Roxana Castellanos y Paul Stanley y que cuenta la historia de dos desconocidos que se casan por puro interés, en entrevista con Luz Aldán, quien da vida al personaje de Jenifer, nos contó detalles al respecto.

“Me fue muy bien y a los compañeros también en el estreno, los números obtenidos de los ratings fueron más de lo que esperábamos, este jueves vamos por el cuarto capítulo y en definitiva es un proyecto muy bonito”.

Luz nos habló de su personaje y nos contó que comparte muchas cualidades con ella y muchas otras no, sin embargo este ser de ficción es muy entrañable para ella.

“Jenifer es muy extrovertida y sobre todo impertinente, dice las cosas tan directas, sus tintes de complejidad que a mí me encantan, es muy entrañable, es muy única, es ‘neta’, pero admito que ella se pasa y tiene una característica de no avergonzarse de quien es”.

El gran elenco de esta serie incluye a muchos actores famosos que dan vida a muchos personajes tan peculiares, sin embargo la química que se proyecta es innegable.

“Ha sido, un gran regalo el poder trabajar con mis compañeros desde el pequeño Alexander Tavizón hasta Pato Castillo, y grandes primeros actores y actrices como Macaria, y la verdad era un ambiente encantador, sabemos que en ocasiones el ambiente actoral es muy pesado entre egos pero en esta ocasión no fue así era un ambiente de mucho respeto y cariño”.

El proyecto ha entusiasmado mucho a Luz Aldán quién ya ha visto los primeros capítulos y le ha parecido genial poder ver el trabajo final de todo el esfuerzo que conlleva grabar una serie desde cero.

“Es raro, soy muy criticona me juzgo a mí misma, porque uno dice, que tal si hubiera hecho esto así y no de la forma que lo hice, y soy más de detalles técnicos, y con el paso de los años he aprendido a verme y ser benevolente conmigo misma, de los capítulos que he visto me he encantado, mis compañeros me han sorprendido”.