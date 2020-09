¡Luto en Televisa! Muere MADRE de la cantante Daniela Romo

El mundo del espectáculo está de luto con la lamentable muerte de la madre de la cantante Daniela Romo, doña Teresa Corona, quien tenía 95 años de edad.

Daniela Romo, reconocida actriz y cantante que ha protagonizado múltiples producciones de Televisa, está pasando por uno de los momentos más tristes, pues su madre lo era todo en su vida, según ha compartido en varias entrevistas.

Fue a través de la cuenta de Twitter de la reconocida productora Tina Galindo en donde se ha dado a conocer la triste noticia de este fallecimiento, que ha estremecido en mundo del espectáculo en México.

Tina Galindo sa a conocer la muerte de la madre de Daniela Romo

Tina Galindo en su publicación colocó este mensaje: Con mucha tristeza les comparto la partida de doña Tere, mamá de Daniela. Ya descansa en Paz después de decir MISIÓN CUMPLIDA!Manos palma contra palma.

Daniela Romo y su madre Teresa Corona

Hay que recordar que el a través de su cuenta de Instagram, la intérprete mexicana en el pasado Día del Padre compartió una imagen en la que aparece dando un tierno abrazo a su madre Teresa Corona, además de agregar una felicitación a su madre por la especial celebración.

“¡La mejor! ¡Feliz día! #DanielaRomo #Mamá #DíaDelPadre".

Hay que recordar que Daniela Romo ha revelado en el pasado que durante su infancia no tuvo una relación cercana con su padre, pues él nunca formó parte de su vida y tampoco estuvo al lado de su mamá una vez que ella nació.

Daniela Romo y su madre, Teresa Corona

En una entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando, la cual data de 2015, Daniela Romo abrió su corazón y habló sobre la ausencia de su padre en su vida: Él ya no vive, pero pues nunca formó parte de mi vida, nunca quiso formar parte de mi vida y después yo ya no quise. Son los caprichos mensos que tiene uno cuando es orgullosa y tonta, y que es joven.

Cabe destacar que en algunas ocasiones Daniela Romo ha recordado que en los festivales del Día del Padre siempre se decía: No podría ser un día de vacación, o sea, no me pueden dar el día libre a mí'. Pero mi mamá me enseñó lo más grandioso y ahora se enoja, eso es peor, porque me decía: 'Tú vas y haces tu tarea, haces tu regalito y me lo das a mí, porque yo soy tu papá y tu mamá'.

¿Conocías a la madre de la cantante Daniela Romo?