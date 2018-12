Lura G presume sus lujosas vacaciones y a su amado galán (FOTOS)

����.... Hola Ginebra, no tenía el gusto de conocer la Famosa Ciudad de La Paz.. | #switzerland #geneve #travel Todos los días tenemos planes que seguir para poder cumplir con nuestras cosas. En esta ocasión de aniversario Naza y yo decidimos NO tener plan, sorprendernos con lo que vaya saliendo , sin prisa, sin presión , sin horarios ... Andamos en la aventura, y hoy llegamos a Ginebra ...¿ Mañana? Mañana será otro día , una aventura nueva ... Gracias Esposo @nazarenopb por este gran regalo ❤️#couple #love #roadtrip #europe #love

A post shared by Laura G (@lauragii) on Dec 11, 2018 at 2:34pm PST