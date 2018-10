Lupita Jones se declara en contra de la participación de la Miss España "transgénero"

Tras la controversia que ha causado la elección de Ángela Ponce como Miss Universo España y la ha revelado como la primer concursante transgénero en participar en Miss Universo, Lupita Jones, la ex Miss Universo y directora en México del certamen, declaró que no está de acuerdo con la participación de la Miss España en el concurso del próximo diciembre en Tailandia.

El hecho de esta controversia ha escandalizado a todo el mundo, puesto que, por primera vez una mujer trans representará a un país, después de 66 años de la creación de Miss Universo.

Jones ha declarado para diversos medios que debe ser una competencia en igualdad de características y de circunstancias, por lo que no está de acuerdo con lo estipulado.

“No considero tener nada en común con un transgénero. Yo no estoy de acuerdo. Como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal no estoy de acuerdo porque no creo que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones”

La contundente posición de la reina de belleza es que una persona trans no es biológicamente igual a una mujer nacida mujer y aseguró que la Miss Universo está siendo utilizado para dar mensajes que no tienen que ver con la visión del certamen.

Que opinan de las declaraciones de Lupita Jones, Miss universo 1991 y directora del Miss mexico sobre la participación de mujeres trans???

“Están usando una plataforma que está dedicada para comunicar mensajes que nos preocupan a las mujeres, se están ocupando para lanzar mensajes que nada tienen que ver con nosotros”.

Hay que recordar que Valeria Morales, actual Miss Venezuela, criticó la participación de Ángela Ponce en el concurso, declarando que:

“El reinado de belleza es para mujeres que nacemos mujeres y creo que para ella también sería una desventaja, entonces por eso hay que respetar la idea, pero no compartirla”

Pero tras las críticas negativas que recibió sobre los comentarios hechos en contra de la nueva Miss España, se retractó comentando educadamente:

“Creo que las mujeres tienen su esencia y autenticidad. Hay desarrollos diferentes y tenemos espacios diferentes en donde podemos destacar. Nosotras tenemos nuestro concurso y ellas tienen el suyo, pero si Miss Universo la recibe la aceptaré con todo el cariño y el respeto que se merece”

El tema sigue causando polémica pues algunas organizaciones LGTB ya han lanzado el apoyo a la Miss España, mientras que muchos otros, no han reparado en compartir su inconformidad y reflexiones sobre el tema.