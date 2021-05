Lupita Jones, ex reina de belleza y actual Directora Nacional del concurso Mexicana Universal, fue duramente criticada en las redes sociales por dar a conocer que había preparado un evento presencial para celebrar el 30 aniversario de su coronación en Miss Universo. Sin embargo, los cibernautas la acusaron de querer opacar a Andrea Meza.

A través de su cuenta de Instagram, la también empresaria invitó a sus seguidores que habitan en Baja California para celebrar que han pasado 30 años desde que se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar el famoso certamen internacional Miss Universo.

Lupita invitó a sus seguidores de Baja California a celebrar el 30 aniversario de su coronación como Miss Universo.

“Los espero hoy para celebrar el 30 años de un triunfo compartido con todos ustedes”, fue el mensaje con el que acompañó la invitación del evento que compartió Lupita en su cuenta de Instagram, el cual se realizaría el pasado 17 de mayo en punto de las 18:30 horas en un conocido recinto de la ciudad de Tijuana.

Festejo de Lupita recibe críticas en Instagram

La ex reina de belleza recibió duras críticas en las redes sociales.

Sin embargo, el evento no fue bien visto por algunos de sus seguidores, quienes la acusaron de querer opacar el triunfo de Andrea Meza, quien se había convertido en la ganadora de Miss Universo 2021. Cabe destacar que su festejo se llevaría a cabo al día siguiente de haber coronado a la joven chihuahuense en Florida, Estados Unidos.

“Deja brillar a la actual”, “Ya señora supérelo, ya fue, ya vivió su momento”, “Ya esta muy fuera de lugar en este momento”, “No es tu momento, es de Andrea” y “Considero que debe celebrarse a la nueva Miss Universo” son algunas críticas que recibió en Instagram y que La Verdad Noticias trae para ti el día de hoy.

Así lucía Lupita Jones cuando ganó Miss Universo

María Guadalupe Jones Garay, nombre completo de la ex reina de belleza, ganó el certamen de Miss Universo el 17 de mayo de 1991. En esa ocasión, el evento fue realizado desde el Aladdin Theatre for the Performing Arts en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Con la elegancia y belleza que le caracteriza hasta la fecha, Lupita Jones supo cautivar al jurado durante su paso por el escenario, dejando a Paulien Huizinga, representante de los Países Bajos en segundo lugar. Tras su victoria, la modelo Ximena Navarrete logró ganar la corona en 2010, mientras que Andrea Meza se coronó en 2021.

¿Crees que Lupita Jones quiso opacar el triunfo de Andrea Meza? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales