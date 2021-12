Lupita Jones habla del fracaso de Débora Hallal en Miss Universo 2021

La titular de Mexicana Universal le reiteró su apoyo a Débora Hallal.

El fin de semana pasado se llevó a cabo la 70a edición de Miss Universo, el certamen de belleza más importante de todo el mundo, en la Universe Arena de Eilat, Israel. México tuvo como representante a la modelo sinaloense Débora Hallal, quien lamentablemente quedó eliminada en la primera ronda junto con otras 64 reinas de belleza.

Ante dicha situación, Lupita Jones, actual directora de Mexicana Universal, recurrió a sus redes sociales para realizar una transmisión en vivo, en la cual habló de la fallida participación de la representante mexicana y de lo triste que se sentía al respecto de su pronta eliminación.

La mexicana quedó eliminada en la primera ronda, lo cual acabó con sus sueños de ganar la corona.

“No nos fue bien, caray, pero yo me siento bien orgullosa de mi niña, de Débora. Lo hizo muy bien. Siempre se veía impecable”, aseguró la también empresaria, quien en marzo pasado se convirtió en candidata a la gubernatura de Baja California, pero lamentablemente perdió las elecciones al obtener solamente el 11.8% de todos los votos.

Lupita Jones seguirá apoyando a Débora Hallal

La hoy empresaria mexicalense reconoció el esfuerzo y dedicación de Débora Hallal en el certamen de belleza.

Pese a que quedó fuera del certamen en la primera ronda, la directora de Mexicana Universal dejó en claro en su transmisión de Instagram que no duda que ella dio su mayor esfuerzo y dedicación. Además, mencionó que seguirá apoyándola en todos y cada uno de sus proyectos futuros.

“Sí me dolió, porque me consta el trabajo y la dedicación de Débora. Claro que sí me duele, pero hay que estar aquí fuertes para Débora y abrazarla y seguirla apoyando e impulsando en todo lo que ella quiera lograr. Esto no termina aquí, es una historia que cambia de rumbo y estoy segura que Débora tiene muchos planes”, declaró la Miss Universo 1991.

¿Quién ganó el Miss Universo 2021?

La Verdad Noticias te mencionó el pasado 12 de diciembre que India había ganado la corona de Miss Universe 2021 gracias a la belleza, carisma e inteligencia de Harnaaz Kaur Sandhu, quien supo imponerse ante las otras 79 participantes que competían por el título de la mujer más bella del mundo.

