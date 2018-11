Tras la controversia que ha causado la elección de Ángela Ponce como representante de España en Miss Universo, por ser la primera concursante transgénero en participar en el certamen, Lupita Jones, quien ganara Miss Universo en 1991 y actual directora en México del concurso de belleza, declaró que no está de acuerdo con la participación de Miss España “por su condición”.

“Las mujeres y los trans no son iguales”, fueron las palabras de Lupita Jones.

Lupita Jones amenazada de muerte por comunidad gay (VIDEO)

Sin embargo, estas declaraciones le están trayendo severas consecuencias a Jones, pues varios miembros de la comunidad LGBTTTIQ la amenazaron de muerte a través de internet.

Y es que evidentemente después de hacer pública su postura sobre la inclusión de las mujeres trans en el certamen, la lluvia de criticas en contra de la modelo y empresaria no han cesado.

"De pronto esas posturas tan extremistas caen en terrorismos, ¿sabes? Porque recibí amenazas de muerte, recibí insultos y ofensas que jamás había escuchado", contó Lupita.

Desde entonces, para la Directora Nacional de ‘Mexicana Universal’ no ha sido nada sencillo salir a la calle, pues asegura que se ha visto sometida en enfrentamientos con personas que han llegado a ofenderla.

"Me he topado con personas de la comunidad y he sentido las miradas de odio espantosas que digo: 'Wow, qué fuerte’”.

