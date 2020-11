Lupita Jones DERROTADA se disculpa con Sofía Aragón

Lupita Jones se vio envuelta en los que llamó “una de mis peores apariciones públicas”, después de que la ganadora del segundo lugar de Miss Universo 2019, Sofía Aragón revelará los abusos de la también reina de belleza.

Sofía Aragón acusó a Lupita Jones de negarle el apoyo económico necesario durante el certamen de belleza así como violencia simbólica además de dejarla sin comer durante el concurso ya que no tenía fondos para mantenerse.

“Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal, Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal, o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso. Yo tuve que pagar todos mis gastos, de mantenerme, de mi comida, mi gasolina, todos los gastos necesarios para vivir en la Ciudad de México y poder seguir adelante con mi preparación”, reveló Sofía Aragón.

Lupita Jones explota contra Sofía Aragón por acusaciones de abuso

Tras sus acusaciones, la Miss Universo 1991, Lupita Jones explotó en redes sociales en contra de la concursante, calificandola de insegura, falsa entre otras insultos, como te informamos en La Verdad Noticias.

Lupita Jones acepta su derrota

Con las acusaciones de Sofía Aragón, el estallido en redes de Lupita Jones y el apoyo del público a la joven concursante de belleza, la directora del certamen regresó a las redes sociales para emitir una disculpa pública.

"En días pasados protagonicé una de mis peores apariciones públicas; me mostré como una mujer agresiva, violenta, vengativa, sin compasión y carente de sororidad. Me desconocí a mí misma y ofrezco disculpas".

"Lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca. Ofrezco una sincera disculpa a Sofía Aragón por cómo me expresé de ella; ninguna mujer merece se le trate así, menos cuando esa mujer nos ha representado a todos los mexicanos con preparación, inteligencia, elocuencia y belleza", agregó Lupita Jones.

En su disculpa, también insinuó que muchos atropellos a las concursantes de “Mexicana Universal”, no han sido causados por ella pero que ha guardado silencio para "para salvaguardar la imagen de las participantes y de la organización, y eso ha dado pie a que versiones incompletas y falsas circulen con gran libertad".

Además de reiterar su disculpa, aseguró que la experiencia le ha enseñado a que debe controlar su ira y reflexionar antes de actuar en una polémica.

