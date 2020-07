Lupita D’Alessio y la vez que AMENAZÓ a Andrea Legarreta y Galilea Montijo

Usuarios de las redes sociales han querido revivir la polémica ocasión en la que Lupita D’Alessio decidió amenazar a Galilea Montijo y Andrea Legarreta por burlarse de su hijo César; el escándalo fue tan grande que las conductoras del programa ‘Hoy’ tuvieron que disculparse públicamente con la famosa cantante y su familia.

Este bochornoso incidente ocurrió hace ya más de una década y es considerado uno de los escándalos más sonados de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, quienes han logrado convertirse en las conductoras más populares de la televisión mexicana, pero también una de las más criticadas.

Las conductoras presentaron en aquel tiempo una nota que revelaba que César, el hijo de Lupita D’Alessio había sido captado trabajando en una tienda de helados ubicada en un centro comercial de la Ciudad de México y que esto había sido porque la cantante deseaba que su retoño aprenda a ganar su propio dinero.

Lupita D'Alessio no soportó las burlas hacia César

Después de presentar la nota, Andrea Legarreta gritó en el set “Nieves, nieves, nieves” para simular la forma en como César D’Alessio promocionaba sus helados, broma que no fue del agrado de la famosa cantante, quien decidió arremeter en contra de ella y de Galilea Montijo para exigirles que no vuelvan a burlarse de su familia.

“Yo quiero dirigirme directamente a Andrea Legarreta, yo a ti te respeto, respeta a mi familia, respeta a mis hijos, yo no me meto con tus hijos; y a ti Galilea mucho menos, porqué tu no los tienes”, declaró Lupita D’Alessio al extinto programa ‘La Oreja’.

Lupita D’Alessio le exigió a las conductoras que no volvieran a meterse con sus hijos y su enojo fue tanto que les juró que de haber una próxima vez, ella misma les sacaría los ojos. Además la famosa cantante aseguró en ese tiempo que el hecho de que su hijo trabaje en una heladería no era motivo para que recibiera burlas y menos en televisión nacional.

Por su parte y para evitar que el problema se hiciera más grande, Andrea Legarreta y Galilea Montijo decidieron aclarar que en ningún momento se burlaron del hijo de la cantante, a quien aseguraron admirar y que lamentaban que ellas se expresara de esa manera.

